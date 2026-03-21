Milan-Torino, Leao sarà assente per il riacutizzarsi del problema all'adduttore destro—
Un principio di pubalgia che non ha dato tregua a Leao. Sembrava risolto a febbraio, ma evidentemente non era proprio così. Ieri il dolore si è ripresentato e così Allegri non ha convocato l'attaccante portoghese. Costretto ad alzare bandiera bianca per il match odierno contro il Toro e atteso, in giornata, da esami strumentali per conoscere l'entità del problema. Brutta notizia per il Diavolo, ma anche per il Portogallo, che aveva regolarmente convocato il nativo di Almada per le amichevoli internazionali contro Messico e Stati Uniti d'America previste nei prossimi giorni.
Da vedere se raggiungerà il ritiro della 'Seleção' del Commissario Tecnico Roberto Martínez, poi, per essere visitato anche dai medici della sua Nazionale. Tornando al Milan, bisognerà aspettare l'esito degli esami per capire se, eventualmente, a Leao basteranno due settimane di cure e riposo per tornare a disposizione del Diavolo per Napoli-Milan, partita prevista il lunedì di Pasquetta alla ripresa del campionato dopo la sosta.
In campo dal 1' Füllkrug: una sola presenza da titolare. Non segna da gennaio—
E in giornata, per Milan-Torino, al fianco di Christian Pulisic giocherà, con tutta probabilità, Niclas Füllkrug da titolare. Il tedesco, in questa stagione, ha finora disputato appena 359' in 13 presenze in Serie A, con un gol (decisivo, da tre punti, in Milan-Lecce 1-0 dello scorso 18 gennaio) al suo attivo e appena una sola presenza da titolare. Quella della settimana precedente, 11 gennaio, al 'Franchi' in occasione di Fiorentina-Milan 1-1.
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Ovvero quando, con due sponde da prima punta vera, spedì in porta lo stesso Pulisic per due volte. Con lo statunitense a divorarsi due occasioni da gol colossali che avrebbero potuto, se realizzate, agevolmente condurre il Milan verso il successo. Magari ciò che non è accaduto due mesi fa, si ripeterà oggi. A Füllkrug, in prestito al Milan fino al prossimo 30 giugno, d'altronde servirà cominciare a segnare con regolarità se vorrà convincere il Diavolo a riscattarlo dal West Ham a fine stagione.
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