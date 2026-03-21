Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Leao assente per infortunio in Milan-Torino: oggi gli esami. Chi al suo posto? Allegri sorprende tutti

MILAN-TORINO

Leao assente per infortunio in Milan-Torino: oggi gli esami. Chi al suo posto? Allegri sorprende tutti

Milan-Torino, Leao alza bandiera bianca: ecco chi giocherà al posto del portoghese
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, non è stato convocato per Milan-Torino, partita della 30^ giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio a 'San Siro'. Si è riacutizzato il fastidio all'adduttore destro. Ecco chi giocherà in...
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Torino di Roberto D'Aversa a 'San Siro' per la 30esima giornata di Serie A e, per l'occasione, a fronte di due rientri nella formazione titolare (Adrien Rabiot nel ruolo di mezzala sinistra e Davide Bartesaghi in quello di esterno sinistro del 3-5-2), il tecnico rossonero perderà una pedina fondamentale.

Rafael Leao, infatti, dopo essersi allenato fino a giovedì con i compagni di squadra, quando si è presentato nel pomeriggio di ieri a Milanello ha accusato un fastidio all'adduttore destro, un riacutizzarsi del problema che - ironia della sorte - aveva rimediato in stagione per la prima volta proprio nella gara d'andata contro i granata, l'8 dicembre 2025 sotto la Mole, e che lo ha fatto giocare con il freno a mano tirato in pratica per tre mesi.

LEGGI ANCHE

Milan-Torino, Leao sarà assente per il riacutizzarsi del problema all'adduttore destro

—  

Un principio di pubalgia che non ha dato tregua a Leao. Sembrava risolto a febbraio, ma evidentemente non era proprio così. Ieri il dolore si è ripresentato e così Allegri non ha convocato l'attaccante portoghese. Costretto ad alzare bandiera bianca per il match odierno contro il Toro e atteso, in giornata, da esami strumentali per conoscere l'entità del problema. Brutta notizia per il Diavolo, ma anche per il Portogallo, che aveva regolarmente convocato il nativo di Almada per le amichevoli internazionali contro Messico e Stati Uniti d'America previste nei prossimi giorni.

Da vedere se raggiungerà il ritiro della 'Seleção' del Commissario Tecnico Roberto Martínez, poi, per essere visitato anche dai medici della sua Nazionale. Tornando al Milan, bisognerà aspettare l'esito degli esami per capire se, eventualmente, a Leao basteranno due settimane di cure e riposo per tornare a disposizione del Diavolo per Napoli-Milan, partita prevista il lunedì di Pasquetta alla ripresa del campionato dopo la sosta.

In campo dal 1' Füllkrug: una sola presenza da titolare. Non segna da gennaio

—  

E in giornata, per Milan-Torino, al fianco di Christian Pulisic giocherà, con tutta probabilità, Niclas Füllkrug da titolare. Il tedesco, in questa stagione, ha finora disputato appena 359' in 13 presenze in Serie A, con un gol (decisivo, da tre punti, in Milan-Lecce 1-0 dello scorso 18 gennaio) al suo attivo e appena una sola presenza da titolare. Quella della settimana precedente, 11 gennaio, al 'Franchi' in occasione di Fiorentina-Milan 1-1.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare sorride: il colpo in casa Real Madrid è davvero possibile >>>

Ovvero quando, con due sponde da prima punta vera, spedì in porta lo stesso Pulisic per due volte. Con lo statunitense a divorarsi due occasioni da gol colossali che avrebbero potuto, se realizzate, agevolmente condurre il Milan verso il successo. Magari ciò che non è accaduto due mesi fa, si ripeterà oggi. A Füllkrug, in prestito al Milan fino al prossimo 30 giugno, d'altronde servirà cominciare a segnare con regolarità se vorrà convincere il Diavolo a riscattarlo dal West Ham a fine stagione.

Leggi anche
Di Stefano: “Milan, in attacco c’è un problema. Hai bisogno di giocatori come...
Ordine: “Al Milan sarebbe bastato fare sei punti con il Parma e oggi sarebbe lì con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA