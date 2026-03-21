Milan-Torino, Leao sarà assente per il riacutizzarsi del problema all'adduttore destro

Un principio di pubalgia che non ha dato tregua a Leao. Sembrava risolto a febbraio, ma evidentemente non era proprio così. Ieri il dolore si è ripresentato e così Allegri non ha convocato l'attaccante portoghese. Costretto ad alzare bandiera bianca per il match odierno contro il Toro e atteso, in giornata, da esami strumentali per conoscere l'entità del problema. Brutta notizia per il Diavolo, ma anche per il Portogallo, che aveva regolarmente convocato il nativo di Almada per le amichevoli internazionali contro Messico e Stati Uniti d'America previste nei prossimi giorni.