Il Milan si guarda intorno e sta sondando il calciomercato, italiano e internazionale, alla ricerca di quei giocatori che possano innalzare il tasso tecnico della rosa di mister Massimiliano Allegri. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sanno benissimo come, nell'annata che - verosimilmente - vedrà il Diavolo rientrare in Champions League, serviranno calciatori di un livello qualitativo superiore per potenziare un organico di per sé già competitivo. E in qualsiasi settore del campo. PROSSIMA SCHEDA
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Calciomercato Milan, Tare sorride: il colpo in casa Real Madrid è davvero possibile
Il Milan si guarda intorno, sondando il calciomercato italiano e internazionale alla ricerca di rinforzi di qualità. Grazie al lavoro del direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, uno potrebbe essere un forte giocatore in uscita dal Real Madrid
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