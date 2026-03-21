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Calciomercato Milan, Tare sorride: il colpo in casa Real Madrid è davvero possibile

Il Milan si guarda intorno, sondando il calciomercato italiano e internazionale alla ricerca di rinforzi di qualità. Grazie al lavoro del direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, uno potrebbe essere un forte giocatore in uscita dal Real Madrid
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan, Tare sorride: il colpo in casa Real Madrid è davvero possibile

Il Milan si guarda intorno e sta sondando il calciomercato, italiano e internazionale, alla ricerca di quei giocatori che possano innalzare il tasso tecnico della rosa di mister Massimiliano Allegri. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sanno benissimo come, nell'annata che - verosimilmente - vedrà il Diavolo rientrare in Champions League, serviranno calciatori di un livello qualitativo superiore per potenziare un organico di per sé già competitivo. E in qualsiasi settore del campo. PROSSIMA SCHEDA

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