Il Milan si guarda intorno e sta sondando il calciomercato, italiano e internazionale, alla ricerca di quei giocatori che possano innalzare il tasso tecnico della rosa di mister Massimiliano Allegri. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sanno benissimo come, nell'annata che - verosimilmente - vedrà il Diavolo rientrare in Champions League, serviranno calciatori di un livello qualitativo superiore per potenziare un organico di per sé già competitivo. E in qualsiasi settore del campo. PROSSIMA SCHEDA