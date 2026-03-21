In casa Torino, D'Aversa non è riuscito a recuperare Zakaria Aboukhlal e si porterà fino alle ore immediatamente precedenti alla partita due dubbi da sciogliere. Uno, a centrocampo, dove sono in ballottaggio Matteo Prati e Emirhan İlkhan; l'altro, in attacco, dove il nuovo allenatore granata - che ha ben cominciato la sua esperienza sotto la Mole - ancora indeciso se far giocare Duván Zapata o Che Adams dall'inizio. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Torino per la sfida di 'San Siro'!
Out Leão, c'è Füllkrug accanto a Pulisic in attacco—
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci (Fofana), Estupiñán, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.
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TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (İlkhan), Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata (Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Marianucci, Maripán, Tamèze, Lazaro, Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan (Prati), Biraghi, Adams (Zapata), Kulenović. Allenatore: D'Aversa.
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