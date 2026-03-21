In casa Torino, D'Aversa non è riuscito a recuperare Zakaria Aboukhlal e si porterà fino alle ore immediatamente precedenti alla partita due dubbi da sciogliere. Uno, a centrocampo, dove sono in ballottaggio Matteo Prati e Emirhan İlkhan; l'altro, in attacco, dove il nuovo allenatore granata - che ha ben cominciato la sua esperienza sotto la Mole - ancora indeciso se far giocare Duván Zapata o Che Adams dall'inizio. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Torino per la sfida di 'San Siro'!