Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Probabili formazioni Milan-Torino, Allegri ritrova Rabiot (e non solo) ma perde un top player

FORMAZIONI

Probabili formazioni Milan-Torino, Allegri ritrova Rabiot (e non solo) ma perde un top player

Milan-Torino, le probabili formazioni: due rientri per Allegri. Ma anche un'assenza importante
Ecco, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, le probabili formazioni di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026: Massimiliano Allegri ritrova due pedine chiave, ma deve rinunciare a un giocatore fondamentale
Daniele Triolo Redattore 

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Torino di Roberto D'Aversa per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Il Diavolo cercherà di vincere per operare il contro-sorpasso al secondo posto in classifica ai danni del Napoli, che ieri sera ha espugnato Cagliari (1-0) nell'avvincente corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League che ci accompagnerà fino al termine della stagione.

Milan-Torino, le probabili formazioni del match di 'San Siro'

—  

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ipotizzato le probabili formazioni dei rossoneri e dei granata per il match odierno. In casa Milan, praticamente scelte fatte per Allegri. Tornerà a centrocampo, oltre a Davide Bartesaghi dal 1', dopo un turno di squalifica il francese Adrien Rabiot. Ballottaggio, poi, tra Youssouf Fofana e Samuele Ricci per il ruolo di mezzala destra, con il primo favorito. K.o. Rafael Leão, che ieri non si è allenato per il riacutizzarsi di un problema all'adduttore: giocherà Niclas Füllkrug. Convocato dopo cinque mesi Santiago Giménez.

LEGGI ANCHE

In casa Torino, D'Aversa non è riuscito a recuperare Zakaria Aboukhlal e si porterà fino alle ore immediatamente precedenti alla partita due dubbi da sciogliere. Uno, a centrocampo, dove sono in ballottaggio Matteo Prati e Emirhan İlkhan; l'altro, in attacco, dove il nuovo allenatore granata - che ha ben cominciato la sua esperienza sotto la Mole - ancora indeciso se far giocare Duván Zapata o Che Adams dall'inizio. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Torino per la sfida di 'San Siro'!

Out Leão, c'è Füllkrug accanto a Pulisic in attacco

—  

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci (Fofana), Estupiñán, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare sorride: il colpo in casa Real Madrid è davvero possibile >>>

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (İlkhan), Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata (Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Marianucci, Maripán, Tamèze, Lazaro, Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan (Prati), Biraghi, Adams (Zapata), Kulenović. Allenatore: D'Aversa.

Leggi anche
Milan-Torino, probabili formazioni: torna Bartesaghi. Spazio a Fullkrug
Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug occasione da titolare. Un ritorno per Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA