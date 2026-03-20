Milan-Torino, il Diavolo deve tornare a vincere per consolidare un posto nelle prime quattro del campionato italiano. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni da 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo la rosea Allegri non dovrebbe cambiare il modulo del suo Milan continuando a puntare sul 3-5-2 visto fino a questo momento in stagione. Possibile però qualche cambio con Fullkrug che potrebbe essere schierato dal primo minuto al posto di Leao e in coppia con Pulisic. Rafa sarebbe ancora leggermente in vantaggio, ma il tedesco potrebbe insidiarlo per avere più peso in attacco dal primo minuto. Santiago Gimenez dovrebbe tornare tra i convocati, ma solo per la panchina. A sinistra pronto il ritorno di Bartesaghi da titolare. Rabiot torna a centrocampo insieme a Modric. L'ultimo posto combattuto da Fofana e Ricci. Contro il Torino saranno ancora assenti Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek. Ecco le probabili formazioni di Milan-Torino.