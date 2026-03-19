Sabato 21 marzo, alle ore 18:00, il Milan ospiterà il Torino a 'San Siro' e l'allenatore Massimiliano Allegri ha già le idee molto chiare sulla formazione da schierare in campo contro i granata di Roberto D'Aversa. Ecco l'undici rossonero

Mancano appena due giorni alla nuova partita del Milan di Massimiliano Allegri che, sabato 21 marzo alle ore 18:00 , ospiterà a 'San Siro' il Torino per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026 . Una partita che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per cercare di restare quanto meno nella scia dell' Inter capolista, distante 8 punti e per respingere gli assalti di Napoli , Como , Juventus e Roma alla posizione Champions dei rossoneri.

Milan-Torino, la probabile formazione del Diavolo

Allegri, nonostante il Milan sia reduce dall'inopinato k.o. (0-1) allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, non cambierà modulo: avanti con il suo sistema tattico preferito, il 3-5-2. Variazioni al 4-3-3 o al 4-2-3-1 potranno, sì, esserci, ma soltanto a gara in corso e soltanto qualora la situazione lo richiedesse. Niente azzardo, perlomeno all'inizio. Davanti al portiere Mike Maignan, sarà confermato il solito terzetto difensivo: Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlović. Questo perché Matteo Gabbia tornerà dopo la sosta Nazionali.