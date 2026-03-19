A centrocampo, rientrerà Adrien Rabiot dopo il turno di squalifica e riprenderà il suo posto da titolare al fianco di Youssouf Fofana e Luka Modrić. Sugli esterni, ancora Alexis Saelemaekers a destra, mentre dovrebbe riprendersi una maglia nello 'starting eleven', sul versante sinistro, Davide Bartesaghi. E in attacco? Nonostante quanto successo all'Olimpico, fiducia ancora alla coppia formata da Christian Pulisic e Rafael Leão. Entrambi alla ricerca di gol e di riscatto.
Ritorna Rabiot, davanti fiducia alla coppia dell'ultima polemica—
Dovrebbe rivedersi in panchina Santiago Giménez, assente dallo scorso 28 ottobre 2025 per infortunio e successiva operazione alla caviglia destra. Ecco, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Torino di sabato a 'San Siro'.
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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.
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