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FORMAZIONI

Probabile formazione Milan: contro il Torino Allegri ritrova due pedine fondamentali. Davanti una sorpresa

Milan-Torino, la probabile formazione rossonera: due rientri e due conferme per Allegri
Sabato 21 marzo, alle ore 18:00, il Milan ospiterà il Torino a 'San Siro' e l'allenatore Massimiliano Allegri ha già le idee molto chiare sulla formazione da schierare in campo contro i granata di Roberto D'Aversa. Ecco l'undici rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Mancano appena due giorni alla nuova partita del Milan di Massimiliano Allegri che, sabato 21 marzo alle ore 18:00, ospiterà a 'San Siro' il Torino per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026. Una partita che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per cercare di restare quanto meno nella scia dell'Inter capolista, distante 8 punti e per respingere gli assalti di Napoli, Como, Juventus e Roma alla posizione Champions dei rossoneri.

Milan-Torino, la probabile formazione del Diavolo

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Allegri, nonostante il Milan sia reduce dall'inopinato k.o. (0-1) allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, non cambierà modulo: avanti con il suo sistema tattico preferito, il 3-5-2. Variazioni al 4-3-3 o al 4-2-3-1 potranno, sì, esserci, ma soltanto a gara in corso e soltanto qualora la situazione lo richiedesse. Niente azzardo, perlomeno all'inizio. Davanti al portiere Mike Maignan, sarà confermato il solito terzetto difensivo: Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlović. Questo perché Matteo Gabbia tornerà dopo la sosta Nazionali.

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A centrocampo, rientrerà Adrien Rabiot dopo il turno di squalifica e riprenderà il suo posto da titolare al fianco di Youssouf Fofana e Luka Modrić. Sugli esterni, ancora Alexis Saelemaekers a destra, mentre dovrebbe riprendersi una maglia nello 'starting eleven', sul versante sinistro, Davide Bartesaghi. E in attacco? Nonostante quanto successo all'Olimpico, fiducia ancora alla coppia formata da Christian Pulisic e Rafael Leão. Entrambi alla ricerca di gol e di riscatto.

Ritorna Rabiot, davanti fiducia alla coppia dell'ultima polemica

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Dovrebbe rivedersi in panchina Santiago Giménez, assente dallo scorso 28 ottobre 2025 per infortunio e successiva operazione alla caviglia destra. Ecco, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Torino di sabato a 'San Siro'.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

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