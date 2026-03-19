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Milan, Pulisic convocato per le amichevoli degli USA. Pochettino: “Non sta segnando, ma …”

Milan, Pulisic convocato per le amichevoli degli USA. Pochettino: 'Non sta segnando, ma ...'
Gli USA di Mauricio Pochettino hanno convocato Christian Pulisic, attaccante del Milan, per le amichevoli di fine marzo previste in questa sosta Nazionali di avvicinamento ai Mondiali: le parole del Commissario Tecnico sul numero 11 rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Gli USA di Mauricio Pochettino hanno convocato Christian Pulisic, attaccante del Milan, per le amichevoli di sabato 28 marzo contro il Belgio e di mercoledì 1° aprile contro il Portogallo, entrambe previste al 'Mercedes-Benz Stadium' di Atlanta (Georgia), nonostante il periodo negativo del numero 11 rossonero, che non va in gol da Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025.

USA, Pochettino su Pulisic del Milan: "Felice per il modo in cui sta mostrando le sue doti"

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Il Commissario Tecnico Pochettino aspetta, però, la sua stella negli States a braccia aperte per i test match in vista dei Mondiali che gli USA hanno organizzato e ospiteranno insieme a Messico e Canada. «Christian - ha spiegato ieri Pochettino in conferenza stampa - sta giocando e non sta segnando, ma per me non si tratta solo di segnare gol. Per quanto mi riguarda, sono felice di lui per il modo in cui sta mostrando le sue doti e per il tempo che sta giocando».

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«Ovviamente penso che sia una grande opportunità per lui unirsi a noi e dare il suo contributo alla Nazionale - ha proseguito poi Pochettino su Pulisic -. Noi cercheremo di aiutarlo ad arrivare nella migliore condizione per poi essere selezionato anche per l'ultima chiamata degli USA». Pulisic si unirà al ritiro della Nazionale statunitense lunedì 23 marzo, due giorni dopo aver disputato Milan-Torino di campionato a 'San Siro'.

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