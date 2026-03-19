USA, Pochettino su Pulisic del Milan: "Felice per il modo in cui sta mostrando le sue doti"

Il Commissario Tecnico Pochettino aspetta, però, la sua stella negli States a braccia aperte per i test match in vista dei Mondiali che gli USA hanno organizzato e ospiteranno insieme a Messico e Canada. «Christian - ha spiegato ieri Pochettino in conferenza stampa - sta giocando e non sta segnando, ma per me non si tratta solo di segnare gol. Per quanto mi riguarda, sono felice di lui per il modo in cui sta mostrando le sue doti e per il tempo che sta giocando».