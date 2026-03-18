Bucciantini: 'Il distacco del Napoli dall'Inter è più vicino di quello del Milan'

Dopo il pareggio casalingo dell'Inter contro l'Atalanta, il Milan credeva di poter riaprire definitivamente la corsa Scudetto con la possibilità di accorciare sulla squadra di Chivu a -5. Come ben sapete, così non è stato perché i rossoneri hanno perso 1-0 con la Lazio e hanno gettato qualsiasi possibilità di rimonta. Considerando i calendari, ormai è veramente complicato pensare a un recupero dei rossoneri. Meno difficile, invece, immaginare una clamorosa cavalcata del Napoli di Antonio Conte, attualmente a -9 dalla capolista. Ne è sicuro Marco Bucciantini, che si è espresso in questo modo ai microfoni di 'Sky Sport'.