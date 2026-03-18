Bucciantini: 'Il distacco del Napoli dall'Inter è più vicino di quello del Milan'

Dopo il pareggio casalingo dell'Inter contro l'Atalanta, il Milan credeva di poter riaprire definitivamente la corsa Scudetto con la possibilità di accorciare sulla squadra di Chivu a -5. Come ben sapete, così non è stato perché i rossoneri hanno perso 1-0 con la Lazio e hanno gettato qualsiasi possibilità di rimonta. Considerando i calendari, ormai è veramente complicato pensare a un recupero dei rossoneri. Meno difficile, invece, immaginare una clamorosa cavalcata del Napoli di Antonio Conte, attualmente a -9 dalla capolista. Ne è sicuro Marco Bucciantini, che si è espresso in questo modo ai microfoni di 'Sky Sport'.
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Bucciantini: “I 9 punti di distacco del Napoli dall’Inter sono più vicini di quelli del Milan”
Marco Bucciantini, intervenuto a 'Sky Sport' per commentare la classifica al vertice, ha parlato di Milan e Napoli in tema Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
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"Per me i 9 punti di distacco del Napoli dall'Inter sono un po' più vicini degli 8 punti del Milan. Il Napoli potrebbe vincerle tutte? Un Napoli che sta recuperando i giocatori può progettarlo. De Bruyne ieri benissimo, sta tornando Anguissa, è tornato McTominay. Dobbiamo, però, basarci sul Napoli visto fino adesso? Se però hai visto Elmas e Gilmour in mediana con Vergara davanti a loro ed invece ora ci vedi De Bruyne, McTominay e Lobotka ti puoi anche fare un altro pensiero"
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