Dopo l'avvio di stagione positivo, iniziato con la vittoria in casa del Milan, la Cremonese si è fermata tornando in zona retrocessione. La squadra di Davide Nicola ha subito un brusco stop che, ad oggi, ne ha fatto pagare le conseguenze. Il club grigiorosso, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, ha deciso di esonerare Davide Nicola e di affidare la guida della squadra a Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan. Ecco, di seguito, il comunicato della Cremonese: