Dopo l'avvio di stagione positivo, iniziato con la vittoria in casa del Milan, la Cremonese si è fermata tornando in zona retrocessione. La squadra di Davide Nicola ha subito un brusco stop che, ad oggi, ne ha fatto pagare le conseguenze. Il club grigiorosso, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, ha deciso di esonerare Davide Nicola e di affidare la guida della squadra a Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan. Ecco, di seguito, il comunicato della Cremonese:
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Ex Milan, Giampaolo torna in Serie A: sarà il nuovo allenatore della Cremonese
Dopo l'avvio di stagione positivo, iniziato con la vittoria in casa del Milan, la Cremonese si è fermata: esonerato Nicola, prende il posto Marco Giampaolo, ex allenatore rossonero
Ex Milan, Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese—
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U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro.
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