Gimenez rimane a Milanello: il 'Bebote' non verrà convocato dal Messico

Dal Messico arriva una notizia che fa felice il Milan e Massimiliano Allegri . Secondo quanto riferito da 'TUDN', canale sportivo messicano, il Commissario Tecnico del Messico Javier Aguirre non convocherà Santiago Gimenez per le prossime amichevoli contro il Portogallo e il Belgio.

Milan, Gimenez recupera a Milanello: niente Messico

Si tratta di un'ottima notizia per la squadra rossonera in vista del rush finale in cui il Milan deve consolidare la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo l'intervento alla caviglia di fine dicembre, il 'Bebote' è tornato ad allenarsi col gruppo la scorsa settimana. A distanza di diversi mesi dall'ultima presenza, sembra che il rientro in campo dell'attaccante rossonero sia veramente vicino. Per Massimiliano Allegri, che ha sempre considerato Gimenez un valido titolare per il suo attacco, l'idea di averlo a Milanello per ritrovarlo in condizione ad inizio aprile è una delle migliori notizie degli ultimi giorni. Toccherà poi a Max capire in che modo potrà essere utile al finale di stagione del Diavolo.