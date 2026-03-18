Gimenez rimane a Milanello: il 'Bebote' non verrà convocato dal Messico

Milan, quanti punti mancano davvero all’obiettivo Champions? L’analisi degli ultimi 10 anni di Serie A
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Secondo 'TUDN', lo staff della nazionale messicana non lo considera ancora al 100% della condizione. Inoltre, tra i motivi per cui il 'Bebote' viaggia verso la non-convocazione ci sarebbe il Milan che avrebbe chiesto di non chiamarlo per evitare ricadute in partite che contano poco. Diverso il discorso per Christian Pulisic, convocato da Pochettino per le prossime amichevoli. Aver avuto anche lui a Milanello sarebbe stato l'ideale per il Milan.
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