Simone Tiribocchi , ex attaccante di Torino , Chievo , Lecce e Atalanta in Serie A , oggi opinionista sportivo e allenatore del Città di Brugherio, ha parlato - nel podcast 'Balla col Tir' - di Rafael Leao , attaccante del Milan al centro delle polemiche, in questi ultimi giorni, per la sostituzione con sceneggiata sinceramente evitabile accaduta allo stadio 'Olimpico' di Roma in occasione dell'ultima trasferta in campionato contro la Lazio . Ecco il pensiero di Tiribocchi sul numero 10 del Diavolo.

"Può succedere quello che è successo a Roma, Leao viene sempre tolto. In generale il comportamento di Leao è da condannare, ma ci sono dei momenti in cui devi farti un po'...magari avranno già parlato 10 volte nello spogliatoio, e lo avranno fatto. Perché sennò Leao per due mesi non esce sempre così contento".