Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Tiribocchi: “Leao? Certe volte lo toglierei dopo 5 minuti. Ma ci sono volte in cui dici …”

ULTIME MILAN NEWS

Tiribocchi: “Leao? Certe volte lo toglierei dopo 5 minuti. Ma ci sono volte in cui dici …”

Tiribocchi: 'Leao? Certe volte lo toglierei dopo 5 minuti. Ma ci sono volte in cui dici ...'
Simone Tiribocchi, ex attaccante in Serie A e oggi opinionista, ha parlato - nel podcast 'Balla col Tir' - di Rafael Leao, attaccante del Milan al centro delle polemiche dopo la sostituzione con protesta plateale all'Olimpico contro la Lazio
Daniele Triolo Redattore 

Simone Tiribocchi, ex attaccante di Torino, Chievo, Lecce e Atalanta in Serie A, oggi opinionista sportivo e allenatore del Città di Brugherio, ha parlato - nel podcast 'Balla col Tir' - di Rafael Leao, attaccante del Milan al centro delle polemiche, in questi ultimi giorni, per la sostituzione con sceneggiata sinceramente evitabile accaduta allo stadio 'Olimpico' di Roma in occasione dell'ultima trasferta in campionato contro la Lazio. Ecco il pensiero di Tiribocchi sul numero 10 del Diavolo.

"Può succedere quello che è successo a Roma, Leao viene sempre tolto. In generale il comportamento di Leao è da condannare, ma ci sono dei momenti in cui devi farti un po'...magari avranno già parlato 10 volte nello spogliatoio, e lo avranno fatto. Perché sennò Leao per due mesi non esce sempre così contento".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan vuole il giocatore rivelazione della Premier League. Ma ad una condizione >>>

"Contro la Lazio c'era la possibilità di non toglierlo. Poi metterlo esterno, in un altro modulo, un 4-2-4. Perché io devo rischiare qualcosa, perché le armi le ho. Leao certe volte lo toglierei dopo 5 minuti, ma ci sono volte dove dici "Sto perdendo", per una volta lo lascio dentro, vediamo che succede", ha chiosato Tiribocchi.

Leggi anche
Bucciantini: “I 9 punti di distacco del Napoli dall’Inter sono più vicini di quelli...
Ex Milan, Giampaolo torna in Serie A: sarà il nuovo allenatore della Cremonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA