In casa Milan è sempre calciomercato, con i dirigenti impegnati già nell'opera di costruzione della squadra per la stagione 2026-2027. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare hanno intenzione di allestire una rosa ancora più competitiva per l'anno venturo, in quello che - salvo cataclismi - rivedrà il Milan disputare la Champions League dopo dodici mesi di assenza. Proprio per questo motivo serviranno rinforzi di quantità e qualità. Ecco in quali reparti. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, il Milan vuole il giocatore rivelazione della Premier League. Ma ad una condizione
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, il Milan vuole il giocatore rivelazione della Premier League. Ma ad una condizione
Il Milan è pronto a mettere a segno un gran colpo di calciomercato in Premier League per la stagione 2026-2027. Uno di quelli che può spostare gli equilibri in Italia, ma anche in Europa. Ecco cosa servirà affinché i rossoneri possano realizzarlo
© RIPRODUZIONE RISERVATA