In casa Milan è sempre calciomercato, con i dirigenti impegnati già nell'opera di costruzione della squadra per la stagione 2026-2027. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare hanno intenzione di allestire una rosa ancora più competitiva per l'anno venturo, in quello che - salvo cataclismi - rivedrà il Milan disputare la Champions League dopo dodici mesi di assenza. Proprio per questo motivo serviranno rinforzi di quantità e qualità. Ecco in quali reparti. PROSSIMA SCHEDA