Alla luce delle ultime nomine dirigenziali ufficializzate in casa Milan, caratterizzate dal mancato inserimento in società di figure tradizionali come un 'Head of Football', un direttore tecnico o un direttore sportivo, i tifosi rossoneri si pongono legittimamente una domanda: ma chi farà concretamente il calciomercato estivo per la squadra affidata alla gestione del tecnico portoghese Rúben Amorim?

La scelta di Gerry Cardinale: nasce il comitato senza uomini di campo

Come funziona il mercato del Milan: la catena di comando

Fase 1 (Le linee guida di Amorim) : Il tecnico portoghese segnalerà i giocatori da vendere e quelli da acquistare sul mercato, indicandone accuratamente ruolo, posizione ideale e caratteristiche fisiche o tecniche.

: Il tecnico portoghese segnalerà i giocatori da vendere e quelli da acquistare sul mercato, indicandone accuratamente ruolo, posizione ideale e caratteristiche fisiche o tecniche. Fase 2 (L'analisi dei dati) : òa palla passerà successivamente al capo scout, Donato Lomonte , e al 'Director of Football Intelligence', Bobby Gardiner . I due, incrociando algoritmi e statistiche avanzate, individueranno i profili internazionali più idonei alle esigenze tattiche espresse.

: òa palla passerà successivamente al capo scout, , e al 'Director of Football Intelligence', . I due, incrociando algoritmi e statistiche avanzate, individueranno i profili internazionali più idonei alle esigenze tattiche espresse. Fase 3 (La trattativa): una volta scremata la lista dei nomi, questa verrà presentata a Hendrik Almstadt, il quale si muoverà operativamente per avviare i contatti e le trattative ufficiali con gli agenti e con le società dei calciatori prescelti.

L'approvazione finale e il peso di Zlatan Ibrahimović

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Di veri e propri uomini di campo vecchio stampo, nell'organigramma attuale, non vi è neanche l'ombra.– managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022 – ha infatti optato strategicamente per la costituzione di un apposito comitato di lavoro. Questo team operativo si muoverà e agirà seguendo da vicino le precise indicazioni tecnico-tattiche dell'ex allenatore di Sporting Braga, Sporting Lisbona e Manchester United.Ma come funzionerà, nel dettaglio, la macchina del calciomercato rossonero? Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha provato a tracciare e ipotizzare i vari passaggi di questa complessa catena di comando strutturata sui dati:Nessun affare, però, potrà essere concluso senza i passaggi finali. Le singole operazioni di mercato dovranno essere tassativamente avallate sia dal punto di vista prettamente economico – compito che spetterà all'amministratore delegato– sia dal punto di vista formale da Cardinale in persona.Il patron di RedBird vuole avere, di fatto, l'ultima e decisiva parola su ogni singolo movimento. Resta invece formalmente esterno a questo specifico comitato tecnico, ma assolutamente confermato nel suo ruolo di consulente senior,. Lo svedese continua a rimanere una figura estremamente influente con le sue opinioni e i suoi consigli di mercato, esattamente come previsto dalstipulato a suo tempo con il fondo americano.