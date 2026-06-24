Niente Head of Football o Direttore Sportivo: le trattative per la squadra di Rúben Amorim passeranno da algoritmi, dati e un comitato blindato

Daniele Triolo
- Milano
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore (screen Gazzetta.it)

Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore

Alla luce delle ultime nomine dirigenziali ufficializzate in casa Milan, caratterizzate dal mancato inserimento in società di figure tradizionali come un 'Head of Football', un direttore tecnico o un direttore sportivo, i tifosi rossoneri si pongono legittimamente una domanda: ma chi farà concretamente il calciomercato estivo per la squadra affidata alla gestione del tecnico portoghese Rúben Amorim?

La scelta di Gerry Cardinale: nasce il comitato senza uomini di campo

Di veri e propri uomini di campo vecchio stampo, nell'organigramma attuale, non vi è neanche l'ombra. Gerry Cardinalemanaging partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022 – ha infatti optato strategicamente per la costituzione di un apposito comitato di lavoro. Questo team operativo si muoverà e agirà seguendo da vicino le precise indicazioni tecnico-tattiche dell'ex allenatore di Sporting Braga, Sporting Lisbona e Manchester United.
Rúben Amorim, allenatore AC Milan

Come funziona il mercato del Milan: la catena di comando

Ma come funzionerà, nel dettaglio, la macchina del calciomercato rossonero? Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha provato a tracciare e ipotizzare i vari passaggi di questa complessa catena di comando strutturata sui dati:
  • Fase 1 (Le linee guida di Amorim): Il tecnico portoghese segnalerà i giocatori da vendere e quelli da acquistare sul mercato, indicandone accuratamente ruolo, posizione ideale e caratteristiche fisiche o tecniche.
  • Fase 2 (L'analisi dei dati): òa palla passerà successivamente al capo scout, Donato Lomonte, e al 'Director of Football Intelligence', Bobby Gardiner. I due, incrociando algoritmi e statistiche avanzate, individueranno i profili internazionali più idonei alle esigenze tattiche espresse.
  • Fase 3 (La trattativa): una volta scremata la lista dei nomi, questa verrà presentata a Hendrik Almstadt, il quale si muoverà operativamente per avviare i contatti e le trattative ufficiali con gli agenti e con le società dei calciatori prescelti.

L'approvazione finale e il peso di Zlatan Ibrahimović

Nessun affare, però, potrà essere concluso senza i passaggi finali. Le singole operazioni di mercato dovranno essere tassativamente avallate sia dal punto di vista prettamente economico – compito che spetterà all'amministratore delegato Massimo Calvelli – sia dal punto di vista formale da Cardinale in persona. Il patron di RedBird vuole avere, di fatto, l'ultima e decisiva parola su ogni singolo movimento. Resta invece formalmente esterno a questo specifico comitato tecnico, ma assolutamente confermato nel suo ruolo di consulente senior, Zlatan Ibrahimović. Lo svedese continua a rimanere una figura estremamente influente con le sue opinioni e i suoi consigli di mercato, esattamente come previsto dal contratto ufficiale stipulato a suo tempo con il fondo americano.

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