Per leadership, esperienza, mentalità, senso della posizione e per via della grande intesa subito trovata in mezzo al campo con Luka Modrić, Rabiot ha cambiato il volto del Milan sin da quando è giunto, la scorsa estate, per 7 milioni di euro (più 2,5 di bonus) dall'OM. Finora, in stagione, 4 gol e 5 assist in 24 partite per il numero 12 rossonero, per un totale di 2.100' sul terreno di gioco (una contribuzione ad una rete del Diavolo ogni 230').
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Non è un caso, quindi, che, in vista della stagione 2026-2027, Allegri abbia chiesto al club di acquistargli - nella prossima sessione estiva di calciomercato - quattro giocatori 'alla Rabiot'. Elementi pronti all'uso che, con carattere ed esperienza, possano innalzare immediatamente il livello della squadra rossonera in una stagione che, si spera, vedrà il Milan di nuovo protagonista in Champions League.
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