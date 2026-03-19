Lo abbiamo detto più volte, ma con la partita di domenica scorsa persa ( 0-1 ) allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio si è avuta, purtroppo, la triste conferma: c'è un Milan con Adrien Rabiot e un Milan senza Adrien Rabiot . Quando c'è il centrocampista francese, classe 1995 , sul terreno di gioco, il Diavolo ha una media da Scudetto , con 2,42 punti per partita .

Milan, quando manca Rabiot si sente e come ...

Quando, invece, l'ex Olympique Marsiglia, Juventus e PSG è assente, il Milan ha un passo con cui faticherebbe ad entrare in Europa, con una media-punti di 1,4 per gara. Rabiot, in questa stagione, è mancato in 7 partite su 29 di campionato: i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno conquistato appena 2 vittorie (a 'San Siro' contro Fiorentina, 2-1 e Roma, 1-0). A completare il tutto 4 pareggi (contro Pisa, 2-2 in casa; Atalanta e Parma, 1-1 e 2-2 in trasferta, poi di nuovo contro il Como, 1-1, tra le mura amiche) e la sconfitta, per l'appunto, contro la Lazio.