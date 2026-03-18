Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter, è stato intervistato dai microfoni de 'Il Giornale': le parole sul Milan e non solo...

Partito dal live streaming per poi arrivare nei teatri dell'Italia intera. Viva el Futbol, format sbarcato inizialmente su Twich, andrà in scena al teatro Arcimboldi di Milano dove il trio formato da Adani-Cassano-Ventola parlerà di pallone dal vivo. Proprio quest'ultimo, Nicola Ventola , è stato intervistato dai microfoni de 'Il Giornale' alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, ma non solo... Ecco, di seguito, le sue parole:

Il tecnico più sopravvalutato? "Vedendo il calcio come va forse Allegri: ha la base ma non la proposta di gioco. Anche se chi vince ha sempre ragione".

Il giocatore più sopravvalutato? "Leao, per quanto è ancora il giocatore più forte del Milan"

Scudetto all’Inter? "Si, è fatta".

Chi altro va in Champions? "Il Milan. Vedo fuori Roma e Como. La Juve è meno forte come “rosa“, ma ha Spalletti".