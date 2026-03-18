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Milan, pace fatta tra Leao e Pulisic: ecco cosa si sono detti ieri a Milanello

Milan, pace fatta tra Leao e Pulisic: ecco cosa si sono detti ieri a Milanello
Già rientrato il caso del momento in casa Milan, ovvero la discussione tra Rafael Leao e Christian Pulisic dopo quanto accaduto domenica sera all'Olimpico durante e dopo la partita poi persa contro la Lazio. La ricostruzione dei fatti
Daniele Triolo Redattore 

È già rientrato, in casa Milan, il 'caso' del momento, ovvero la discussione sorta tra Rafael Leao e Christian Pulisic durante e dopo la partita dello stadio 'Olimpico' di Roma persa poi 0-1 contro la Lazio. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ieri a Milanello è tornato il sereno tra i due compagni di squadra.

Leao e Pulisic si sono chiariti, stringendosi la mano di fronte ai compagni, mettendosi definitivamente alle spalle una notte della quale avrebbero tutti fatto volentieri a meno. Adesso, in entrambi, prevale la voglia di ripartire e di tornare al gol. Sia il portoghese sia lo statunitense lo cercano con una certa insistenza. Se il primo è a secco da due gare, il secondo non iscrive il proprio nome sul tabellino addirittura dall'ultima partita del 2025.

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Il Milan si è rivisto ieri, alla ripresa degli allenamenti e tutti i giocatori, insieme a mister Massimiliano Allegri ed al suo staff, hanno analizzato al video la prestazione dello stadio 'Olimpico'. Una gara che ha offerto molti spunti su cui riflettere. Tra questi, il fatto che Leao e Pulisic si siano cercati di meno rispetto al passato. Un aspetto, questo, che ha fatto perdere la pazienza a Leao, che era uscito dal campo contrariato proprio per non essere stato servito da Pulisic in un paio di circostanze favorevoli per il Milan.

Leao, poi, aveva proseguito la discussione con il compagno di squadra anche negli spogliatoi, nel post-partita. Ieri, i due hanno rivisto insieme alcune delle azioni 'incriminate' al video e, a mente fredda, hanno riflettuto sulle scelte fatte e sugli atteggiamenti tenuti. Motivo per cui Leao ha chiesto scusa a tutto il gruppo. Vicenda con Pulisic archiviata con una stretta di mano in campo prima di ripartire forte con gli allenamenti in vista del Torino.

Sono diversi, ma si stimano. Ora vogliono ripartire insieme

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Leao e Pulisic, compagni di squadra dal 2023, si stimano pur avendo caratteri molto diversi, ha commentato quindi 'La Gazzetta dello Sport'. Dovevano rappresentare la coppia d'attacco titolare del Milan in questa stagione, questi almeno erano i piani di Allegri. Poi, a causa dei numerosi infortuni che hanno alternativamente colpito sia l'uno sia l'altro, hanno giocato insieme soltanto 595' e realizzato - giocando in coppia - appena 2 gol.

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Anche dal punto di vista tattico qualche dubbio rimane, visto che Leao non è un vero centravanti e Pulisic non dà il meglio di sé giocando da seconda punta. Ultimamente, poi, non sono stati neanche supportati al meglio dalla squadra. Ieri i due si sono messi alle spalle l'accaduto dell'Olimpico e si sono promessi di ripartire, insieme, per trascinare il Milan in Champions League.

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