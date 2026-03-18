Leao e Pulisic, caso chiuso tra i due attaccanti del Milan — Il Milan si è rivisto ieri, alla ripresa degli allenamenti e tutti i giocatori, insieme a mister Massimiliano Allegri ed al suo staff, hanno analizzato al video la prestazione dello stadio 'Olimpico'. Una gara che ha offerto molti spunti su cui riflettere. Tra questi, il fatto che Leao e Pulisic si siano cercati di meno rispetto al passato. Un aspetto, questo, che ha fatto perdere la pazienza a Leao, che era uscito dal campo contrariato proprio per non essere stato servito da Pulisic in un paio di circostanze favorevoli per il Milan.

Leao, poi, aveva proseguito la discussione con il compagno di squadra anche negli spogliatoi, nel post-partita. Ieri, i due hanno rivisto insieme alcune delle azioni 'incriminate' al video e, a mente fredda, hanno riflettuto sulle scelte fatte e sugli atteggiamenti tenuti. Motivo per cui Leao ha chiesto scusa a tutto il gruppo. Vicenda con Pulisic archiviata con una stretta di mano in campo prima di ripartire forte con gli allenamenti in vista del Torino.

Sono diversi, ma si stimano. Ora vogliono ripartire insieme — Leao e Pulisic, compagni di squadra dal 2023, si stimano pur avendo caratteri molto diversi, ha commentato quindi 'La Gazzetta dello Sport'. Dovevano rappresentare la coppia d'attacco titolare del Milan in questa stagione, questi almeno erano i piani di Allegri. Poi, a causa dei numerosi infortuni che hanno alternativamente colpito sia l'uno sia l'altro, hanno giocato insieme soltanto 595' e realizzato - giocando in coppia - appena 2 gol.

Anche dal punto di vista tattico qualche dubbio rimane, visto che Leao non è un vero centravanti e Pulisic non dà il meglio di sé giocando da seconda punta. Ultimamente, poi, non sono stati neanche supportati al meglio dalla squadra. Ieri i due si sono messi alle spalle l'accaduto dell'Olimpico e si sono promessi di ripartire, insieme, per trascinare il Milan in Champions League.