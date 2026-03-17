Ordine: 'Quando prova a esporsi, il Milan rischia di finire fuori strada'

La grande gioia nel derby vinto si è trasformata nel giro di una settimana in amara tristezza. Dopo la vittoria contro l'Inter, era lecito aspettarsi che il Diavolo sfruttasse l'onda positiva per avvicinarsi ulteriormente ai nerazzurri primi, ma questo non è successo e il Diavolo ha perso 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Questo è uno dei temi su cui si è espresso il noto giornalista Franco Ordine nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport'.

Ecco un estratto: "La seconda lezione che il Milan si porta dietro dal malinconico esito della sfida con la Lazio è che questo gruppo squadra - al netto dell’assenza di Rabiot una sorta di porta fortuna e invece un equilibratore perfetto - deve essere un geloso custode della formula calcistica con la quale è arrivata a sedersi al secondo posto in classifica dietro l’armata interista. Tutte le volte che ha provato a esporsi, specie in partenza, alterando il piano partita tradizionale, ha rischiato di finire fuori strada. Capitò puntualmente anche al Milan di Fonseca e Conceicao sia pure con interpreti diversi dagli attuali che ne accentuarono gli squilibri tattici: appena concedevano spazio alle spalle, non avendo difese veloci ed esperte, subivano gol in quantità industriale e contavano su Thiaw e Theo Hernandez tra gli altri che oggi non ci sono più".