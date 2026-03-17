"Leao l'incompiuto, l'insofferente - ha proseguito Vernazza -, finora ha perso ogni treno per il salto in alto. Se alla sua settima stagione di Milan siamo qui a chiederci quando diventerà grande, a interrogarci su un potenziale enorme, però non espresso in tutto e per tutto, significa che Leao è ancora imprigionato nella zona grigia del “potrei, ma non voglio o non riesco”". Allegri, ha spiegato Vernazza, ha cercato di piegarlo al proprio credo tattico, il 3-5-2 , investendolo del ruolo di centravanti. Una posizione per la quale Leao avrebbe "finto di entusiasmarsi", salvo poi rendersi conto di come il nuovo ruolo lo abbia "consumato", sottraendogli "spazi ed aria". "Forse la stizza di Roma si spiega così, con la frustrazione da snaturamento", la precisazione del giornalista sportivo.

"L'espressione di Tare lascia immaginare che al Milan si siano stancati"

Ma che succederà, ora, tra Milan e Leao? "La crisi del settimo anno fa pensare alla separazione - ha incalzato Vernazza su 'La Gazzetta dello Sport' - , ma una domanda è d’obbligo: e se in un altro posto Leao diventasse il fenomeno che in rossonero non è mai stato? Perché il talento è indiscutibile e, se il giocatore trovasse l’allenatore e la squadra a misura propria, Leao potrebbe ascendere al cielo dei grandi". Per il giornalista, "l'espressione infastidita del ds rossonero Igli Tare, davanti all’ultima “rafata”, lascia immaginare che al Milan si siano stancati. E Leao stesso aspetta una chiamata salvifica, un posto in cui liberare il calcio intrappolato nei suoi piedi e nella sua testa".