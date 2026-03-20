Dopo la brutta prestazione fornita contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri vale assolutamente riscattarsi. Domani, alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro, i rossoneri affronteranno il Torino di Roberto d'Aversa, reduce da una splendida vittoria per 4-1 contro il Parma di Cuesta.
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Torino, probabili formazioni: torna Bartesaghi. Spazio a Fullkrug
PROBABILI FORMAZIONI
Milan-Torino, probabili formazioni: torna Bartesaghi. Spazio a Fullkrug
Milan-Torino, Serie a le probabili formazioni di Allegri e D'Aversa alla vigilia del match valido per la 30esima giornata di campionato
La domanda, però, sorge spontanea: chi scenderà in campo? Andiamo a scoprire insieme le probabili formazioni di Milan-Torino, match valido per la 30esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. PROSSIMA SCHEDA >>>
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