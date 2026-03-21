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Ordine: “Al Milan sarebbe bastato fare sei punti con il Parma e oggi sarebbe lì con l’Inter”

Ordine: 'Al Milan sarebbe bastato fare sei punti con il Parma e oggi sarebbe lì con l'Inter'
Il giornalista sportivo Franco Ordine è intervenuto sul canale 'YouTube' del collega Carlo Pellegatti e ha commentato la stagione del Milan di Massimiliano Allegri, scavalcato dal Napoli al secondo posto in classifica nelle ultime ore
Daniele Triolo Redattore 

Con la vittoria a Cagliari (1-0) firmata da Scott McTominay, il Napoli di Antonio Conte si è portato a quota 62 punti in classifica, al secondo posto in Serie A, a -6 dall'Inter di Cristian Chivu, impegnata domani sera a Firenze e ha scavalcato il Milan di Massimiliano Allegri, portandosi a +2 sui rossoneri.

Milan, l'opinione di Ordine sulla stagione

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Il Diavolo, però, avrà la grande occasione nel pomeriggio, ospitando a 'San Siro' il Torino di Roberto D'Aversa, di effettuare il contro-sorpasso ai danni degli azzurri, Campioni d'Italia in carica, in una lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League tutta da vivere.

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Attenzione, però, perché la partita contro i granata è tutt'altro che scontata. Soprattutto per un Milan che, in questa stagione, ha perso una caterva di punti contro le squadre medio-piccole. Anche di questo, per esempio, ha parlato il giornalista sportivo Franco Ordine intervenendo in un video sul canale 'YouTube' del collega Carlo Pellegatti. Ecco le sue dichiarazioni.

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"Questa è una squadra che a parte due o tre grandi personalità, Luka Modrić, Adrien Rabiot e probabilmente Mike Maignan, non ha altre grandi personalità. Risulta schiacciata quando c’è il macigno sulle spalle della responsabilità di fare risultato. È documentato non solo dalla partita con la Lazio ma anche dalle partite con le piccole in cui il Milan ha perso un sacco di punti. Al Milan sarebbe bastato fare sei punti con il Parma e oggi sarebbe lì con l’Inter", le parole di Ordine sul tema.

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