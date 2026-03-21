Attenzione, però, perché la partita contro i granata è tutt'altro che scontata. Soprattutto per un Milan che, in questa stagione, ha perso una caterva di punti contro le squadre medio-piccole. Anche di questo, per esempio, ha parlato il giornalista sportivo Franco Ordine intervenendo in un video sul canale 'YouTube' del collega Carlo Pellegatti. Ecco le sue dichiarazioni.

"Questa è una squadra che a parte due o tre grandi personalità, Luka Modrić, Adrien Rabiot e probabilmente Mike Maignan, non ha altre grandi personalità. Risulta schiacciata quando c’è il macigno sulle spalle della responsabilità di fare risultato. È documentato non solo dalla partita con la Lazio ma anche dalle partite con le piccole in cui il Milan ha perso un sacco di punti. Al Milan sarebbe bastato fare sei punti con il Parma e oggi sarebbe lì con l’Inter", le parole di Ordine sul tema.