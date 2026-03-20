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Da promessa del Milan a protagonista in Serie B: la nuova vita di Liberali al Catanzaro

Dal Milan al Catanzaro: ecco come sta andando Liberali in Serie B
Dalla cessione del Milan alla svolta in Serie B con il Catanzaro: Mattia Liberali sta trovando spazio, fiducia e una nuova centralità nel progetto calabrese
Redazione PM

A volte crescere significa cambiare strada. Mattia Liberali lo ha fatto presto, lasciando il Milan per costruirsi altrove un futuro che, oggi, inizia a prendere forma. A 18 anni, il trequartista è uno dei volti più interessanti della Serie B, protagonista con il Catanzaro e con la Nazionale Under 20.

Liberali, da promessa del Milan alla rinascita al Catanzaro

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Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Liberali era considerato uno degli astri nascenti del vivaio. Il debutto da titolare contro il Genoa, il 15 dicembre 2024, a soli 17 anni, con la maglia del 125° anniversario, sembrava l’inizio di un percorso già scritto.

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Poi, la svolta. Nell’estate successiva, complice un contratto in scadenza e la volontà di trovare più spazio, il classe 2007 ha scelto di trasferirsi al Catanzaro a titolo definitivo. Il Milan, per cautelarsi, ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Una decisione che ha lasciato perplessi molti tifosi, ancora legati a un talento cresciuto a Vismara.

Un inizio difficile, poi la svolta

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L’impatto con la Serie B non è stato immediato. Nei primi mesi, Liberali ha trovato poco spazio, alternando panchine e spezzoni di gara. Una fase di adattamento fisiologica, in un contesto più competitivo e fisico.

La svolta è arrivata nelle ultime settimane. Nelle ultime nove partite, il trequartista ha messo insieme 2 gol e 3 assist, trovando continuità e diventando una pedina importante per un Catanzaro in corsa nelle zone alte della classifica.

Nazionale e prospettive

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Le prestazioni non sono passate inosservate. Il CT dell’Under 20 Alberto Bollini lo ha inserito tra i convocati per le sfide di qualificazione al prossimo campionato europeo (in programma in Galles) contro Ungheria, Slovacchia e Turchia.

È il segnale più evidente di una crescita che sta tornando sui binari attesi. Liberali non è più soltanto una promessa: è un talento che sta imparando il mestiere, scegliendo la gavetta per costruire il proprio futuro.

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E mentre il Milan osserva da lontano, la sensazione è che questa sia solo la prima tappa di un percorso destinato a riportarlo, prima o poi, ad alti livelli.

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