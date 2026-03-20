Pomeriggio di fuoco per il Milan, che nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2026, è apparso sulle pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali e nelle home di molti siti web. I rossoneri hanno fatto parlare di sé sia per le dichiarazioni di Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino, che per le parole del proprietario del club Gerry Cardinale. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
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Milan, la conferenza stampa di Allegri. Cardinale a cuore aperto. Leao, niente Torino
Le top news sul Milan della giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2026: dalle parole di Allegri in conferenza stampa alle scelte di Gattuso in vista dei playoff Mondiali