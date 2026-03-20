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Milan, Maignan tra i migliori d’Europa: i dati non mentono

Milan, Maignan tra i migliori d’Europa: i dati non mentono - immagine 1
Mike Maignan continua a stupire. Dopo la scorsa annata sottotono, con Allegri il portiere francese del Milan è rinato: i dati
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mike Maignan, tornato 'Magic' nell'attuale stagione, è da anni ormai che è entrato a far parte della lista dei portieri più forti in Europa, e i numeri non possono fa altro che confermare questa tesi.

Milan, Maignan top 

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Secondo alcuni dati Opta, il portiere del Milan è secondo per partite concluse con la rete inviolata dal 2018-2019 tenendo conto dei 5 campionati europei: collezionati ben 106 clean sheet come l'ex portiere del Manchester City, Ederson. Davanti a Maignan solamente Oblak, portiere dell'Atletico Madrid: 116 clean sheet

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C'è da sottolineare che Mike Maignan è tornato ai suoi livelli in questa stagione: dopo la scorsa annata decisamente sottotono, l'arrivo di Massimiliano Allegri e il suo staff tecnico ha portato una ventata d'aria frasca a Milanello.

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Con Max in panchina, Maignan si è preso la fascia da capitano, ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri e ha ritrovato quella serenità che ormai sembrava perduta, tenendo la porta inviolata in ben 13 occasioni.

 

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