C'è da sottolineare che Mike Maignan è tornato ai suoi livelli in questa stagione: dopo la scorsa annata decisamente sottotono, l'arrivo di Massimiliano Allegri e il suo staff tecnico ha portato una ventata d'aria frasca a Milanello.

Con Max in panchina, Maignan si è preso la fascia da capitano, ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri e ha ritrovato quella serenità che ormai sembrava perduta, tenendo la porta inviolata in ben 13 occasioni.