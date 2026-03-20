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Rossoneri in giro per il mondo: la guida a tutti i giocatori del Milan convocati dalle proprie Nazionali

Milan, la guida completa ai convocati in Nazionale: chi parte e chi resta
Dalla Francia agli Stati Uniti, passando per Inghilterra e Belgio: tutti i rossoneri convocati dalle proprie Nazionale e le assenze che fanno discutere
Redazione PM

La sosta per le Nazionali di fine marzo sta per iniziare e, come sempre, porta con sé un doppio volto per il Milan: da una parte i giocatori chiamati a rappresentare i propri Paesi, dall’altra chi resta a Milanello, per scelta tecnica o per infortunio. Tra playoff Mondiali e amichevoli internazionali, il quadro è variegato e offre indicazioni interessanti anche sul peso dei rossoneri nel panorama internazionale. Ecco, di seguito, la guida definitiva di tutti i giocatori del Diavolo convocati dalle proprie Nazionali

Francia

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Il blocco più consistente è quello francese, con Mike Maignan e Adrien Rabiot regolarmente convocati. Restano fuori, invece, Fofana e Nkunku. I transalpini saranno impegnati in due amichevoli di alto profilo in Sud America contro Brasile (26 marzo) e Colombia (29 marzo).

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Italia

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Nessun giocatore del Milan figura nella lista del CT Gennaro Gattuso. Un’assenza che fa rumore, ma che segue un trend consolidato negli ultimi anni. Fuori Bartesaghi (convocato in Under 21), Ricci e Gabbia, quest’ultimo alle prese con il recupero post intervento. Gli azzurri affronteranno i playoff Mondiali contro Irlanda del Nord (26 marzo) e, in caso di successo, sfideranno in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia (31 marzo).

Inghilterra

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Riflettori puntati sul ritorno di Fikayo Tomori, convocato dopo tre anni di assenza. Out Loftus-Cheek per infortunio. L’Inghilterra disputerà due amichevoli in casa contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo).

Serbia

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Presente Strahinja Pavlovic, con la Serbia che, pur non qualificata al Mondiale, giocherà due amichevoli ravvicinate contro Qatar (26 marzo) e Spagna (27 marzo).

Belgio

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Doppia convocazione per Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Il Belgio volerà negli Stati Uniti per affrontare due test impegnativi contro USA (28 marzo) e Messico (1 aprile).

Svizzera

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Convocato Ardon Jashari, mentre Athekame giocherà ancora in Under 21. Gli elvetici sfideranno Germania (27 marzo) e Norvegia (31 marzo) in due amichevoli europee.

Portogallo

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Presenza fissa per Rafael Leao, impegnato con il Portogallo nella tournée americana contro Messico (29 marzo) e Stati Uniti (1 aprile).

Stati Uniti

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Convocazione per Christian Pulisic, che affronterà Belgio (28 marzo) e Portogallo (1 aprile). Due sfide di alto livello in cui si troverà di fronte prima Saelemaekers e poi Leao.

Germania, Ecuador e Croazia

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Le liste non sono ancora ufficiali, ma diversi rossoneri attendono la chiamata. In Germania potrebbe esserci spazio per Fullkrug, con Odogu in orbita Under 21. L’Ecuador dovrebbe convocare Estupinan per le sfide contro Marocco (27 marzo) e Olanda (31 marzo). Nessun dubbio, invece, per Luka Modric, destinato a guidare la Croazia nelle amichevoli contro Colombia (27 marzo) e Brasile (1 aprile).

 

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