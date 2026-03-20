Milan, la guida completa ai convocati in Nazionale: chi parte e chi resta

Dalla Francia agli Stati Uniti, passando per Inghilterra e Belgio: tutti i rossoneri convocati dalle proprie Nazionale e le assenze che fanno discutere

Redazione PM 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 18:22)

La sosta per le Nazionali di fine marzo sta per iniziare e, come sempre, porta con sé un doppio volto per il Milan: da una parte i giocatori chiamati a rappresentare i propri Paesi, dall’altra chi resta a Milanello, per scelta tecnica o per infortunio. Tra playoff Mondiali e amichevoli internazionali, il quadro è variegato e offre indicazioni interessanti anche sul peso dei rossoneri nel panorama internazionale. Ecco, di seguito, la guida definitiva di tutti i giocatori del Diavolo convocati dalle proprie Nazionali

Francia —

Il blocco più consistente è quello francese, con Mike Maignan e Adrien Rabiot regolarmente convocati. Restano fuori, invece, Fofana e Nkunku. I transalpini saranno impegnati in due amichevoli di alto profilo in Sud America contro Brasile (26 marzo) e Colombia (29 marzo).