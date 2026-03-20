Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Torino, Leao out per la sfida di domani. Di Stefano: “Spazio a loro due”

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Torino, Leao out per la sfida di domani. Di Stefano: “Spazio a loro due”

Milan-Torino, Leao out per la sfida di domani. Di Stefano: “Spazio a loro due” - immagine 1
Brutta tegola per Massimiliano Allegri in vista di Milan-Torino: Rafael Leao non prenderà parte al match, ecco le motivazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano delle novità importantissime in vista del match di domani tra Milan e Torino. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta TV su Sky Sport 24, il calciatore portoghese non prenderà parte alla partita. Secondo il giornalista, Leao non sarà disponibile per la sfida delle 18:00 a causa della ricomparsa del dolore all'adduttore destro.

Il calciatore, infatti, oggi sarebbe rimasto a riposo e, nella giornata di domani, effettuare degli aggiornamenti per capire meglio l'entità del problema. Domani, quindi, in attacco dovrebbe presenziare Niclas Fullkrug, in compagnia di Christian Pulisic, ancora a secco nel 2026. Ecco, di seguito, le parole di Di Stefano:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cardinale: "Non sono il nuovo Berlusconi. Stadio? Voglio che sia un prodotto italiano"

Milan, le parole di Di Stefano sul forfait di Rafael Leao contro il Torino: "Leao non ci sarà domani. Out, oggi non si è allenato. Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro. Oggi è rimasto a riposo e domani farà accertamenti. Domani dovrebbe esserci Fullkrug con Pulisic in avanti".

 

Leggi anche
Nazionale, nessun giocatore del Milan tra i convocati di Gattuso: i motivi dietro alle scelte del CT
Milan, Tomori torna tra i convocati dell’Inghilterra: analisi della crescita che lo ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA