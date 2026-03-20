Milan, le parole di Di Stefano sul forfait di Rafael Leao contro il Torino: "Leao non ci sarà domani. Out, oggi non si è allenato. Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro. Oggi è rimasto a riposo e domani farà accertamenti. Domani dovrebbe esserci Fullkrug con Pulisic in avanti".