Brutta tegola per Massimiliano Allegri in vista di Milan-Torino: Rafael Leao non prenderà parte al match, ecco le motivazioni
Arrivano delle novità importantissime in vista del match di domani tra Milan e Torino. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta TV su Sky Sport 24, il calciatore portoghese non prenderà parte alla partita. Secondo il giornalista, Leao non sarà disponibile per la sfida delle 18:00 a causa della ricomparsa del dolore all'adduttore destro.
Il calciatore, infatti, oggi sarebbe rimasto a riposo e, nella giornata di domani, effettuare degli aggiornamenti per capire meglio l'entità del problema. Domani, quindi, in attacco dovrebbe presenziare Niclas Fullkrug, in compagnia di Christian Pulisic, ancora a secco nel 2026. Ecco, di seguito, le parole di Di Stefano: