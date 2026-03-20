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Nazionale, nessun giocatore del Milan tra i convocati di Gattuso: i motivi dietro alle scelte del CT

Italia, niente Milan in Nazionale: l'analisi delle decisioni di Gattuso
Gennaro Gattuso ha reso nota la lista dei giocatori convocati in Nazionale in vista degli spareggi Mondiali: non è passata inosservata l'assenza di calciatori del Milan
Redazione PM

Il CT Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati dalla Nazionale in vista dei playoff Mondiali che si disputeranno a fine marzo. L'Italia sarà impegnata il 26 marzo contro l'Irlanda del nord alla 'New Balance Arena' di Bergamo. In caso di successo, gli azzurri affronteranno il 31 marzo, in trasferta, la vincente tra Galles e Bosnia.

Italia, nessun giocatore del Milan convocato in Nazionale

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Tra i 28 convocati di Gattuso non figura nessun giocatore del Milan. Un trend a cui i tifosi rossoneri si sono abituati negli ultimi anni, vista la scarsa matrice azzurra nella rosa del Diavolo. Tuttavia, questa stagione le speranze erano più alte del solito. Nella rosa di Massimiliano Allegri ci sono almeno tre giocatori che avrebbero meritato la chiamata in Nazionale.

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Il più quotato ad entrare nella lista era senza dubbio Davide Bartesaghi: il giovane esterno classe 2005 ha partecipato alle famose cene che il CT ha organizzato nei mesi precedenti agli spareggi. Nonostante ciò, Gattuso ha preferito puntare sull'esperienza di Federico Dimarco e Leonardo Spinazzola. Il laterale rossonero è stato aggregato all'Under 21 di Silvio Baldini.

Le scelte di Gattuso

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Un altro calciatore che stava entrando nel giro della Nazionale è Samuele Ricci. Il centrocampista rossonero ha all'attivo 11 presenze con la maglia azzurra, collezionate tra il 2022 e il 2025. L'allenatore dell'Italia ha deciso di rinunciare alle geometrie dell'ex Torino per affidarsi a centrocampisti più offensivi come Pisilli e Frattesi, in vista di due partite in cui gli avversari potrebbero schierarsi con un blocco basso.

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L'ultima assenza, invece, è giustificata da problemi di natura fisica: Matteo Gabbia non ha ancora recuperato dall'infortunio all'inguine che lo ha costretto ad operarsi a inizio marzo. Al suo posto Gattuso ha convocato Diego Coppola. Una scelta bizzarra, dato che l'ex Verona ha totalizzato poco più di 1.000 minuti complessivi in stagione, ma, probabilmente, dovuta alla mancanza di alternative.

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