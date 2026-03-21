"È chiaro ed evidente che in attacco c'è un problema. Quest'anno il Milan ha fatto 9 gol con Rafael Leão , 8 con Christian Pulisic , 5 con Christopher Nkunku con due rigori e uno con Niclas Füllkrug : sono pochi se giochi nel Milan", l'opinione - condivisibile - di Di Stefano sul tema.

"In generale il Milan ha bisogno di un attaccante da 22-23 gol, ha bisogno di giocatori come Lautaro Martínez che arrivano sempre in doppia cifra come erano Olivier Giroud o Zlatan Ibrahimović. Quindi a volte il problema, o il nervosismo, nasce dal fatto che magari il Milan non ha fatto tanti gol nelle ultime partite e questo crea dei fraintendimenti", ha concluso il giornalista di 'Sky Sport'.