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Di Stefano: “Milan, in attacco c’è un problema. Hai bisogno di giocatori come Lautaro”

Di Stefano: 'Milan, in attacco c'è un problema. Hai bisogno di giocatori come Lautaro'
Il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, in collegamento per 'Sky Sport', ha spiegato come il Milan di Massimiliano Allegri, in questa stagione, abbia avuto più di qualche problema in attacco: nessuno ha avuto continuità di rendimento
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri, in questa stagione, ha appena il quinto attacco in Serie A, dietro Inter (65 gol realizzati), Juventus (51), Como (48), Napoli (46) con 44 reti segnate. Si è notata, al di là delle smentite di rito, l'assenza di un centravanti che la buttasse dentro con regolarità.

Milan, Di Stefano dice la sua sull'attacco rossonero

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È mancato quel giocatore che, lì in mezzo all'area di rigore, è in grado di fare la differenza, anche con gol sporchi, ma comunque importanti. Di quelli che regalano punti pesanti per lottare per i più alti obiettivi. Anche di questo ha parlato, in uno dei suoi ultimi interventi su 'Sky Sport' per presentare la sfida di campionato di oggi pomeriggio contro il Torino, il giornalista sportivo Peppe Di Stefano.

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"È chiaro ed evidente che in attacco c'è un problema. Quest'anno il Milan ha fatto 9 gol con Rafael Leão, 8 con Christian Pulisic, 5 con Christopher Nkunku con due rigori e uno con Niclas Füllkrug: sono pochi se giochi nel Milan", l'opinione - condivisibile - di Di Stefano sul tema.

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"In generale il Milan ha bisogno di un attaccante da 22-23 gol, ha bisogno di giocatori come Lautaro Martínez che arrivano sempre in doppia cifra come erano Olivier Giroud o Zlatan Ibrahimović. Quindi a volte il problema, o il nervosismo, nasce dal fatto che magari il Milan non ha fatto tanti gol nelle ultime partite e questo crea dei fraintendimenti", ha concluso il giornalista di 'Sky Sport'.

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