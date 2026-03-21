Proprio a proposito del centrocampista statunitense, classe 2002 , per cui la 'Dea' ha pagato 4 milioni di euro al Milan per il prestito lo scorso 1° settembre 2025 , è intervenuto Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, con un post pubblicato sul proprio account ufficiale sul popolare social network 'X'.

"L'Atalanta è orientata a non esercitare l'opzione di acquisto, per 26 milioni di euro, per acquistare Yunus Musah dal Milan a titolo definitivo", ha infatti scritto Schira su 'X'. "Così il centrocampista ritornerà al Milan alla fine della stagione per essere venduto di nuovo".

Appare, infatti, molto improbabile - nonostante la stima del tecnico rossonero Massimiliano Allegri - che Musah possa rimanere in forza al Milan nella stagione 2026-2027. Il giocatore ha mercato in Premier League e si esploreranno, per lui, opportunità in Inghilterra. Finora, in stagione, con l'Atalanta, Musah ha giocato 25 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, segnando 2 gol e fornendo un assist in 803' sul terreno di gioco.