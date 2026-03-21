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Calciomercato, quale futuro per Musah? Tra Milan e Atalanta, ecco la soluzione

Calciomercato, quale futuro per Musah? Tra Milan e Atalanta, ecco la soluzione
Nell'ultima estate di calciomercato il Milan cedette in prestito con diritto di riscatto Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, all'Atalanta: che succederà ora? Il giocatore resterà in forza alla 'Dea'? Il punto di Nicolò Schira
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultima estate di calciomercato, il Milan ha ceduto vari giocatori con la formula del prestito (oneroso o meno) con diritto di riscatto. Tra questi Álex Jiménez e Tommaso Pobega sono già riscattati ufficialmente da Bournemouth e Bologna. A fine stagione diventerà ufficiale anche la conferma di Álvaro Morata al Como.

Calciomercato Milan, l'Atalanta non dovrebbe riscattare Musah

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Sulla buona strada per dividere definitivamente il proprio cammino da quello del Milan anche Lorenzo Colombo, che con tutta probabilità resterà al Genoa. Mentre sono un po' più complesse le situazioni relative a Samuel Chukwueze con il Fulham e Yunus Musah con l'Atalanta.

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Proprio a proposito del centrocampista statunitense, classe 2002, per cui la 'Dea' ha pagato 4 milioni di euro al Milan per il prestito lo scorso 1° settembre 2025, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, con un post pubblicato sul proprio account ufficiale sul popolare social network 'X'.

"L'Atalanta è orientata a non esercitare l'opzione di acquisto, per 26 milioni di euro, per acquistare Yunus Musah dal Milan a titolo definitivo", ha infatti scritto Schira su 'X'. "Così il centrocampista ritornerà al Milan alla fine della stagione per essere venduto di nuovo".

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Appare, infatti, molto improbabile - nonostante la stima del tecnico rossonero Massimiliano Allegri - che Musah possa rimanere in forza al Milan nella stagione 2026-2027. Il giocatore ha mercato in Premier League e si esploreranno, per lui, opportunità in Inghilterra. Finora, in stagione, con l'Atalanta, Musah ha giocato 25 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, segnando 2 gol e fornendo un assist in 803' sul terreno di gioco.

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