Milan, un tesoro in prestito. I riscatti sicuri e i dubbi di Chukwueze

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' il Milan dovrebbe avere circa 60/70 milioni di budget base per la prossima sessione di calciomercato in caso di qualificazione alla Champions League. Budget che potrebbe crescere in base a cosa ne sarà dei giocatori in prestito del club rossonero. Come scrive il quotidiano per il Diavolo potrebbero arrivare anche un centinaio di milioni di euro. Due riscatti sono già arrivati: Alex Jimenez al Bournemouth e Tommaso Pobega al Bologna. Il riscatto del terzino era stato impostato a 20 milioni di euro più bonus ma solamente il 50% spetta al Milan, con il restante al Real Madrid. Dal centrocampista italiano i rossoneri ricevono 7 milioni di euro, mentre altri 15 milioni sicuri arriveranno dal prestito con obbligo di Morata al Como.