Come scrive 'Il Corriere dello Sport' il Milan dovrebbe avere circa 60/70 milioni di budget base per la prossima sessione di calciomercato in caso di qualificazione alla Champions League. Budget che potrebbe crescere in base a cosa ne sarà dei giocatori in prestito del club rossonero. Come scrive il quotidiano per il Diavolo potrebbero arrivare anche un centinaio di milioni di euro. Due riscatti sono già arrivati: Alex Jimenez al Bournemouth e Tommaso Pobega al Bologna. Il riscatto del terzino era stato impostato a 20 milioni di euro più bonus ma solamente il 50% spetta al Milan, con il restante al Real Madrid. Dal centrocampista italiano i rossoneri ricevono 7 milioni di euro, mentre altri 15 milioni sicuri arriveranno dal prestito con obbligo di Morata al Como.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, un tesoro in prestito. I riscatti sicuri e i dubbi di Chukwueze
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, un tesoro in prestito. I riscatti sicuri e i dubbi di Chukwueze
Milan in prestito: il club potrebbe aumentare il budget trasferimenti anche in base a quanti giocatori in prestito verranno riscattati. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Quasi completato il riscatto di Colombo da parte del Genoa: manca solo la salvezza del Grifone. Al Milan spetterebbero una decina di milioni di euro. Resterebbe ancora in dubbio il futuro di Chukwueze con il Fulham che potrebbe trattenerlo per 28 milioni di euro. Il club potrebbe pensarci, anche se il giocatore non sarebbe certo di volere restare in Premier League. Difficile il riscatto di Bennacer visto che la Dinamo Zagabria avrebbe dubbi sullo stipendio del centrocampista. Bondo e Musah dovrebbero tornare a Milanello. Mentre Terracciano dipende dalla salvezza o meno della Cremonese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA