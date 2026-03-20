Secondo la rosea la scelta di Modric dovrebbe essere basata sul suo stato di forma e sulle sue motivazioni. Il Milan continuerebbe a crederci e in questo momento starebbe attendendo la scelta del centrocampista croato, questo facendo notare sempre la centralità di Modric nel progetto rossonero. La società spererebbe di avere la risposta entro fine maggio, questo prima dell'inizio del Mondiale anche se il Milan non dovrebbe mettere pressione alla scelta dell'ex Real Madrid. Vedremo cosa deciderà di fare il croato.