Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Modric e il futuro al Milan: determinanti due fattori. La speranza del club

CALCIOMERCATO MILAN

Modric e il futuro al Milan: determinanti due fattori. La speranza del club

Modric e il futuro al Milan: determinanti due fattori. La speranza del club
Luka Modric potrebbe restare un'altra stagione al Milan. Il centrocampista croato ha al momento una opzione di rinnovo per il prossimo anno. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan vuole trattenere almeno per un'altra stagione Luka Modric. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Allegri lo considererebbe fondamentale per gli equilibri in campo e nello spogliatoio. Il lavoro della società è partito già la scorsa estate visto che il suo contratto è un annuale più una opzione per il 2027 a 3,5 milioni di euro. Nessuna discussione a livello economico, ma dovrebbe essere solo il giocatore a decidere. In base a cosa?

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta uno dei nuovi talenti della Serie A. Ecco il profilo per l'attacco>>>

LEGGI ANCHE

Secondo la rosea la scelta di Modric dovrebbe essere basata sul suo stato di forma e sulle sue motivazioni. Il Milan continuerebbe a crederci e in questo momento starebbe attendendo la scelta del centrocampista croato, questo facendo notare sempre la centralità di Modric nel progetto rossonero. La società spererebbe di avere la risposta entro fine maggio, questo prima dell'inizio del Mondiale anche se il Milan non dovrebbe mettere pressione alla scelta dell'ex Real Madrid. Vedremo cosa deciderà di fare il croato.

Leggi anche
Pellegatti: “Tonali, date retta a me, torna”. Poi l’invito al Milan su Theo...
Milan, Castro in attacco. Di Marzio annuncia: “E’ nella lista”. Lui il colpo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA