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Il Pallone d’Oro di Modric sbarca nel Museo Mondo Milan: tutti i dettagli

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Arriva una notizia strabiliante per tutti i tifosi rossoneri. Il Museo Mondo Milan si arricchisce: il pallone d'Oro di Modric...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arriva una notizia strabiliante per tutti i tifosi rossoneri. Il Museo Mondo Milan si arricchisce, accogliendo dentro le sue mura un nuovo cimelio molto importante: da oggi sarà possibile vedere il Pallone d'Oro di Luka Modric.  Un gesto importantissimo da parte del numero 14 rossonero, che ha voluto intensificare ancora di più il rapporto con il club e i propri tifosi. Per chi vorrebbe ammirare il trofeo, potrà recarsi al museo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19.00. Ecco, di seguito, tutte le informazioni a riguardo.

(Fonte: Comunicato Stampa ACMilan) - Da oggi, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modrić. Un importante gesto simbolico verso i suoi tifosi del campione rossonero - che ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera - e un ulteriore segno del forte legame tra Luka e il Club. Una connessione che precede di molto il suo approdo in Italia della scorsa estate, vista la passione per i nostri colori manifestata fin dall'infanzia dal nostro attuale numero 14.

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Modrić ha così scelto di mettere a disposizione di tutti i milanisti il più prestigioso riconoscimento individuale del mondo del calcio, vinto nel 2018 come primo calciatore croato di sempre. Un'annata memorabile, segnata dalla terza Champions League consecutiva con il Real Madrid e dallo storico approdo alla Finale Mondiale con la Croazia.

Il trofeo amplierà la ricca collezione del Museo Mondo Milan - il museo calcistico più visitato d'Italia - inserendosi in un contesto che, come nessun altro, racconta come i successi individuali e i percorsi dei singoli atleti rossoneri contribuiscano ad alimentare una più ampia storia collettiva fatta di campioni, vittorie e cultura sportiva.

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Per ammirare il Pallone d'Oro di Luka Modrić sarà possibile visitare tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00) il museo rossonero di Casa Milan, moderno headquarter rossonero aperto alla cittadinanza e agli appassionati di sport.

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