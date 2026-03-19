Arriva una notizia strabiliante per tutti i tifosi rossoneri. Il Museo Mondo Milan si arricchisce, accogliendo dentro le sue mura un nuovo cimelio molto importante: da oggi sarà possibile vedere il Pallone d'Oro di Luka Modric . Un gesto importantissimo da parte del numero 14 rossonero, che ha voluto intensificare ancora di più il rapporto con il club e i propri tifosi. Per chi vorrebbe ammirare il trofeo, potrà recarsi al museo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19.00. Ecco, di seguito, tutte le informazioni a riguardo.

(Fonte: Comunicato Stampa ACMilan) - Da oggi, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modrić. Un importante gesto simbolico verso i suoi tifosi del campione rossonero - che ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera - e un ulteriore segno del forte legame tra Luka e il Club. Una connessione che precede di molto il suo approdo in Italia della scorsa estate, vista la passione per i nostri colori manifestata fin dall'infanzia dal nostro attuale numero 14.