Modrić ha così scelto di mettere a disposizione di tutti i milanisti il più prestigioso riconoscimento individuale del mondo del calcio, vinto nel 2018 come primo calciatore croato di sempre. Un'annata memorabile, segnata dalla terza Champions League consecutiva con il Real Madrid e dallo storico approdo alla Finale Mondiale con la Croazia.
Il trofeo amplierà la ricca collezione del Museo Mondo Milan - il museo calcistico più visitato d'Italia - inserendosi in un contesto che, come nessun altro, racconta come i successi individuali e i percorsi dei singoli atleti rossoneri contribuiscano ad alimentare una più ampia storia collettiva fatta di campioni, vittorie e cultura sportiva.
Per ammirare il Pallone d'Oro di Luka Modrić sarà possibile visitare tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00) il museo rossonero di Casa Milan, moderno headquarter rossonero aperto alla cittadinanza e agli appassionati di sport.
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