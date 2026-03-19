Torna finalmente uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli amanti del collezionismo: il 21 e il 22 marzo il Forum di Assago ospiterà a terza edizione di Figurine Forever in contemporanea con la Fiera del Disco. Ma non è tutto: è prevista l'uscita di due figurine celebrative dedicate a Armando Picchi , ex Inter, e Gigi Radice , ex calciatore del Milan : Ecco, di seguito, il comunicato stampa:

(Comunicato stampa Figurine Forever) - Il 21-22 marzo 2026, si torna per la terza edizione al Forum di Assago in contemporanea con Milano Vinile – Fiera Internazionale del Disco organizzata da Ernyaldisko e Music Day. Oltre 200 tavoli dedicati ai collezionisti di musica e 40 tavoli dedicati a figurine, card e memorabilia sportiva, per tutti i gusti e tutte le età, dalle collezioni anni ’50 e ’60 fino ai giorni nostri. Calcio, basket, ciclismo, cartoni animati, film, didattici, youtuber, Harry Potter, Pokemon, Brainrot, Amici Cucciolotti e tanto altro ancora. Sarà allestita anche una piccola area dove i collezionisti potranno liberamente scambiare le proprie figurine e card. In collaborazione con Milano Vinile sarà presentata una nuova figurina solidale Forever Sticker dedicata al mondo della musica, ma anche del cinema (presto tutti i dettagli): Claudio Simonetti, i Goblin, Profondo Rosso ed i film di Dario Argento vi dicono qualcosa? L’incontro con l’artista sarà domenica 22 marzo, ore 11,30 presso la sala incontri.