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Milan, Figurine Forever torna a Milano: ecco la celebrativa di Gigi Radice

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Torna uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli amanti del collezionismo: Figurine Forever, con una sorpresa per i tifosi del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Torna finalmente uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli amanti del collezionismo: il 21 e il 22 marzo il Forum di Assago ospiterà a terza edizione di Figurine Forever in contemporanea con la Fiera del Disco. Ma non è tutto: è prevista l'uscita di due figurine celebrative dedicate a Armando Picchi, ex Inter, e Gigi Radice, ex calciatore del Milan: Ecco, di seguito, il comunicato stampa:

(Comunicato stampa Figurine Forever) - Il 21-22 marzo 2026, si torna per la terza edizione al Forum di Assago in contemporanea con Milano Vinile – Fiera Internazionale del Disco organizzata da Ernyaldisko e Music Day. Oltre 200 tavoli dedicati ai collezionisti di musica e 40 tavoli dedicati a figurine, card e memorabilia sportiva, per tutti i gusti e tutte le età, dalle collezioni anni ’50 e ’60 fino ai giorni nostri. Calcio, basket, ciclismo, cartoni animati, film, didattici, youtuber, Harry Potter, Pokemon, Brainrot, Amici Cucciolotti e tanto altro ancora. Sarà allestita anche una piccola area dove i collezionisti potranno liberamente scambiare le proprie figurine e card. In collaborazione con Milano Vinile sarà presentata una nuova figurina solidale Forever Sticker dedicata al mondo della musica, ma anche del cinema (presto tutti i dettagli): Claudio Simonetti, i Goblin, Profondo Rosso ed i film di Dario Argento vi dicono qualcosa? L’incontro con l’artista sarà domenica 22 marzo, ore 11,30 presso la sala incontri.

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Nella città del derby, è prevista l’uscita di due nuove figurine solidali Celebrative Sticker

dedicate a:

  •  ARMANDO PICCHI, folder numerato in 108 copie, con varianti figurina come calciatore di

    • Inter e Livorno, in collaborazione con la Famiglia Picchi;

  • GIGI RADICE, folder numerato in 176 copie, con varianti figurina come calciatore del Milan (campione d’Italia e d’Europa), allenatore del Torino (campione d’Italia 1975/76) e del Cesena; in collaborazione con Museo del Grande Torino, Museo Bianconero del Cesena e la Famiglia Radice;

  • INSIEME PER IL WOW – MUSEO DEL FUMETTO DI MILANO, presso lo stand di Figurine Forever sarà possibile trovare le figurine solidali Fumetto Card non ancora esaurite ad offerta libera e le figurine solidali Forever Sticker al momento disponibili. L’intera somma raccolta sarà devoluta per sostenere il WOW – Museo del Fumetto di Milano, alla ricerca di una nuova casa.

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