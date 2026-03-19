Il gol e le reazioni social—
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Dopo il gol, ovviamente, sono state diverse le reazioni social, soprattutto sotto al post Instagram di Theo stesso. l'ex terzino rossonero ha voluto festeggiare la vittoria pubblicando un carosello di foto dove, al di sotto, non potevano mancare i commenti di alcuni dei suoi ex compagni: Leao ha scritto 'normal', mentre Alessandro Florenzi ha scritto un bellissimo 'You are the best'.
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