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Ex Milan, Theo trascina l’Al Hilal in finale: il post e le reazioni social

Ex Milan, Theo trascina l’Al Hilal in finale: il post e le reazioni social - immagine 1
L’Al Hilal di Simone Inzaghi giocherà la finale di King's Cup: a segno Theo Hernandez, ex Milan. Immancabili le reazioni sui social...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L’Al Hilal di Simone Inzaghi giocherà la finale di King's Cup, coppa Nazionale Saudita, grazie alla vittoria arrivata ai rigori contro l’Al Ahli dell'ex milan Franck Kessie. Uno dei protagonisti principali è stato indubbiamente Theo Hernandez , anche lui ex giocatore del Milan, andato in rete al 39esimo su assist di Karim Benzema.

A risistemare il punteggio ci ha pensato poi Di Toney, segnando il gol dell'1-1 e mandando le due formazioni prima ai supplementari, poi ai rigori. Anche dal dischetto Theo Hernandez si è rivelato decisivo calciando e mandando in rete l'ultimo rigore che ha fatto approdare la squadra di Simone Inzaghi in finale. Ad aspettarli ci sarà l’Al Kholood .

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Dopo il gol, ovviamente, sono state diverse le reazioni social, soprattutto sotto al post Instagram di Theo stesso. l'ex terzino rossonero ha voluto festeggiare la vittoria pubblicando un carosello di foto dove, al di sotto, non potevano mancare i commenti di alcuni dei suoi ex compagni: Leao ha scritto 'normal', mentre Alessandro Florenzi ha scritto un bellissimo 'You are the best'.

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