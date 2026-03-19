A risistemare il punteggio ci ha pensato poi Di Toney, segnando il gol dell'1-1 e mandando le due formazioni prima ai supplementari, poi ai rigori. Anche dal dischetto Theo Hernandez si è rivelato decisivo calciando e mandando in rete l'ultimo rigore che ha fatto approdare la squadra di Simone Inzaghi in finale. Ad aspettarli ci sarà l’Al Kholood .