Santiago Giménez, attaccante del Milan, non è stato convocato per le amichevoli che la sua Nazionale, il Messico, disputerà contro Portogallo (domenica 29 marzo) e Belgio (mercoledì 1° aprile), test match di preparazione ai Mondiali che il 'Tricolor' ha organizzato e ospiterà unitamente a Stati Uniti d'America e Canada.