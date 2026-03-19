Siccome la terapia conservativa alla quale si era inizialmente sottoposto non ha dato i frutti sperati, Giménez, lo scorso 19 dicembre 2025, si è quindi operato in artroscopia alla caviglia. Dopo un lungo calvario, finalmente, l'attaccante classe 2001 ha iniziato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno. Dimostrando di essere in buone condizioni.
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Tanto che Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, potrebbe già convocarlo per Milan-Torino di sabato 21 marzo, alle ore 18:00, a 'San Siro', per la 30esima giornata di Serie A. Partirebbe, ovviamente, dalla panchina. Quindi, Giménez sfrutterà la mancata convocazione con il Messico per lavorare bene, durante la sosta Nazionali, per essere pronto all'uso nel finale di stagione. Con vista sulla kermesse iridata.
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