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Giménez, niente convocazione con il Messico. Ma forse sarà chiamato per Milan-Torino

Giménez, niente convocazione con il Messico. Ma forse sarà chiamato per Milan-Torino
Santiago Giménez, attaccante classe 2001, non prenderà parte alle amichevoli del Messico a fine mese contro Belgio e Portogallo, ma potrebbe tornare in panchina con il Milan sabato pomeriggio a 'San Siro' per il match contro il Torino
Daniele Triolo Redattore 

Santiago Giménez, attaccante del Milan, non è stato convocato per le amichevoli che la sua Nazionale, il Messico, disputerà contro Portogallo (domenica 29 marzo) e Belgio (mercoledì 1° aprile), test match di preparazione ai Mondiali che il 'Tricolor' ha organizzato e ospiterà unitamente a Stati Uniti d'America e Canada.

Milan, Giménez non si unirà al Messico per le amichevoli

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Questo perché il 'Bebote' è reduce da uno stop di cinque mesi. L'ultima partita ufficiale è stata il 28 ottobre 2025, alla 'New Balance Arena', in occasione del pareggio (1-1) dei rossoneri sul campo dell'Atalanta in campionato. Da lì, il centravanti ex Feyenoord si è fermato per un problema alla caviglia destra.

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Siccome la terapia conservativa alla quale si era inizialmente sottoposto non ha dato i frutti sperati, Giménez, lo scorso 19 dicembre 2025, si è quindi operato in artroscopia alla caviglia. Dopo un lungo calvario, finalmente, l'attaccante classe 2001 ha iniziato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno. Dimostrando di essere in buone condizioni.

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Tanto che Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, potrebbe già convocarlo per Milan-Torino di sabato 21 marzo, alle ore 18:00, a 'San Siro', per la 30esima giornata di Serie A. Partirebbe, ovviamente, dalla panchina. Quindi, Giménez sfrutterà la mancata convocazione con il Messico per lavorare bene, durante la sosta Nazionali, per essere pronto all'uso nel finale di stagione. Con vista sulla kermesse iridata.

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