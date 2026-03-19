Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Francia, Deschamps chiama i suoi uomini: da Maignan a Thuram

NAZIONALE

Francia, Deschamps chiama i suoi uomini: da Maignan a Thuram

Francia, Deschamps chiama i suoi uomini: da Maignan a Thuram - immagine 1
In vista delle amichevoli contro Brasile e Colombia, Deschamps ha chiamato con a Francia i suoi uomini: da Maignan del Milan a..
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La Francia svela, finalmente, la propria faccia. Il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha annunciato la lista dei convocati per le amichevoli di marzo contro Brasile e Colombia, in programma il 26 e 29 negli Stati Uniti. Tra i tanti convocati, spiccano sicuramente diversi volti della Serie A: da Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, fino a Rabiot. Spazio anche all'ex rossonero Theo Hernandez.

Milan in Francia

—  

A far rumore però, anche la convocazione del giovane Lucas Chevalier che, al PSG non sta praticamente giocando più. Ecco, di seguito, la lista completa

LEGGI ANCHE

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba

Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kalulu, Konaté, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaïre-Emery

Attaccanti: Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Ekitiké, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Marcus Thuram

LEGGI ANCHE: Turci: "Il caso Leao, l'intesa con Pulisic e Allegri da bordo campo: vi svelo tutto sul Milan" | Esclusiva PM >>>

A destare molto clamore, però, ci sono anche i grandi esclusi: non convocati Kephren Thuram (Juventus), Nkunku e Fofana (Milan). Fuori dalla lista dei Bleus anche Pavard e Coman.

Leggi anche
Giménez, niente convocazione con il Messico. Ma forse sarà chiamato per Milan-Torino
Milan, Pulisic convocato per le amichevoli degli USA. Pochettino: “Non sta segnando, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA