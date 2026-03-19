Portieri: Chevalier, Maignan, Samba
Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kalulu, Konaté, Saliba, Upamecano
Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaïre-Emery
Attaccanti: Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Ekitiké, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Marcus Thuram
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A destare molto clamore, però, ci sono anche i grandi esclusi: non convocati Kephren Thuram (Juventus), Nkunku e Fofana (Milan). Fuori dalla lista dei Bleus anche Pavard e Coman.
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