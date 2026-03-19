In vista delle amichevoli contro Brasile e Colombia, Deschamps ha chiamato con a Francia i suoi uomini: da Maignan del Milan a..

La Francia svela, finalmente, la propria faccia. Il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha annunciato la lista dei convocati per le amichevoli di marzo contro Brasile e Colombia, in programma il 26 e 29 negli Stati Uniti. Tra i tanti convocati, spiccano sicuramente diversi volti della Serie A: da Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, fino a Rabiot. Spazio anche all'ex rossonero Theo Hernandez.