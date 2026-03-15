Tare: 'Rinnovo di Modric? Lui ama il Milan, sarà una decisione facile'

Ai microfoni di 'DAZN', il ds rossonero Igli Tare ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Luka Modric. Ecco le sue parole
Il Milan di Massimiliano Allegri, ora in campo allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Maurizio Sarri, ha una grossa opportunità, peraltro duplice. In primis, può consolidare il suo posto nella lotta Champions allungando a +10 sulla Juventus quinta in classifica. E poi può riaprire definitivamente la corsa Scudetto con l'Inter. Dopo il pareggio dei nerazzurri con l'Atalanta, in caso di successo questa sera il Diavolo accorcerebbe a -5 dalla capolista guidata da Cristian Chivu.
La concentrazione sul rush finale è massima, ma intanto si inizia a programmare al meglio la stagione 26-27. Uno dei temi caldi per la prossima annata rossonera è il possibile rinnovo di Luka Modric. Su questa trattativa aperta tra il Milan e il croato in scadenza di contratto, si è espresso il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare. Ecco, dunque, le sue parole nel pre-gara ai microfoni di 'DAZN'.