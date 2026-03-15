Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Tare non ha dubbi: “Modric ama il Milan. Il rinnovo? Sarà una decisione facile”

calciomercato

Tare non ha dubbi: “Modric ama il Milan. Il rinnovo? Sarà una decisione facile”

Tare: 'Rinnovo di Modric? Lui ama il Milan, sarà una decisione facile'
Ai microfoni di 'DAZN', il ds rossonero Igli Tare ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Luka Modric. Ecco le sue parole
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri, ora in campo allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Maurizio Sarri, ha una grossa opportunità, peraltro duplice. In primis, può consolidare il suo posto nella lotta Champions allungando a +10 sulla Juventus quinta in classifica. E poi può riaprire definitivamente la corsa Scudetto con l'Inter. Dopo il pareggio dei nerazzurri con l'Atalanta, in caso di successo questa sera il Diavolo accorcerebbe a -5 dalla capolista guidata da Cristian Chivu.

La concentrazione sul rush finale è massima, ma intanto si inizia a programmare al meglio la stagione 26-27. Uno dei temi caldi per la prossima annata rossonera è il possibile rinnovo di Luka Modric. Su questa trattativa aperta tra il Milan e il croato in scadenza di contratto, si è espresso il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare. Ecco, dunque, le sue parole nel pre-gara ai microfoni di 'DAZN'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, il LIVE della partita dello stadio 'Olimpico'

Avete già parlato del futuro con Modric? Ci sono tempistiche per l’eventuale rinnovo? “Una cosa è certa: Luka ama il Milan, ama tanto il Milan, e anche il Milan ama tanto Luka. Perciò penso che sarà, come abbiamo detto anche ad inizio stagione, una decisione facile per lui. Il contratto volendo c’è, abbiamo un anno di opzione. Però deve decidere lui con grande serenità. Se c’è una cosa che so bene è che a lui piace giocare in questa squadra”

Leggi anche
Mercato Milan, Tare: “Kean? Ecco cosa posso dire adesso”
Milan, Archie Brown: il duello col Fenerbahce e il jet privato. Ecco come sta andando

© RIPRODUZIONE RISERVATA