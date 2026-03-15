Il jet privato e la sfida con il Fenerbahce: il terzino sinistro Archie Brown sembrava a un passo dal Milan in estate. Il giocatore del Gent decise però di sposare il progetto del Fenerbahce con il Milan che virò deciso su Pervis Estupinan. Come sta andando il terzino inglese in Turchia?
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Milan, Archie Brown: il duello col Fenerbahce e il jet privato. Ecco come sta andando
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Ecco i dati ripresi dal sito transfermarkt.it ha giocato 7 partite in Europa League con un assist e il 70% di titolarità. I numeri scendono in campionato dove è meno titolare (stiamo sul 42%). Ha giocato 18 partite con due gol e 2 assist. In totale al momento sono 30 presenze con 4 gol e 6 assist. In campionato ha giocato 1024 minuti e al momento il suo valore di mercato si aggira intorno ai 9 milioni di euro, praticamente uguali al prezzo estivo del giocatore. Come detto il Milan decise successivamente di puntare su Estupinan: al momento il terzino rossonero ha 15 presenze in Serie A con un gol e un assist e il 39% di titolarità. Valore? Circa 14 milioni.
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