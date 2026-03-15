Ecco i dati ripresi dal sito transfermarkt.it ha giocato 7 partite in Europa League con un assist e il 70% di titolarità. I numeri scendono in campionato dove è meno titolare (stiamo sul 42%). Ha giocato 18 partite con due gol e 2 assist. In totale al momento sono 30 presenze con 4 gol e 6 assist. In campionato ha giocato 1024 minuti e al momento il suo valore di mercato si aggira intorno ai 9 milioni di euro, praticamente uguali al prezzo estivo del giocatore. Come detto il Milan decise successivamente di puntare su Estupinan: al momento il terzino rossonero ha 15 presenze in Serie A con un gol e un assist e il 39% di titolarità. Valore? Circa 14 milioni.