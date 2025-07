Calciomercato Milan, Moretto e Romano: “Archie Brown, accordo vicino!”

È ufficiale un'altra cessione dopo quella di Tijjani Reijnders al Manchester City. L'Al-Hilal, infatti, ha ufficializzato il colpo Theo Hernandez proprio dai rossoneri. Il club si muovo e accelera per il possibile sostituto del francese. Matteo Moretto e Fabrizio Romano , esperti di calciomercato , fanno il punto su Archie Brown , obiettivo per la fascia sinistra. Le ultime.

"Il Milan accelera per Archie Brown". Scrive così Moretto che aggiunge: "Nelle ultimissime ore nuovi contatti tra le parti e accordo vicino con il KAA Gent". Cosa manca per chiudere il colpo di calciomercato? "Si lavora anche sui dettagli del contratto del terzino sinistro. Il club rossonero adesso vuole fare in fretta per evitare possibili inserimenti di altre squadre".