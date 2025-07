Calciomercato Milan: Theo Hernandez all’Al-Hilal, si chiude il capitolo rossonero

La notizia era nell'aria da giorni, ora è quasi 'ufficiale': Theo Hernandez lascia il Milan per approdare all'Al-Hilal. Il terzino francese, dopo aver sostenuto con successo le visite mediche, ha firmato oggi a Parigi un contratto triennale con il club saudita, come confermato dai noti esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che hanno dato l'operazione per chiusa.