Milan, regole dal “quasi-ritiro” e il ruolo chiave dello staff di Allegri

Come riportato da Tuttosport, nel primo giorno di allenamenti a Milanello, Massimiliano Allegri ha lasciato gran parte del lavoro sul campo al suo staff, come spesso accaduto nella sua carriera. A guidare le esercitazioni ci hanno pensato: Francesco Magnanelli, già al fianco di Allegri alla Juventus, e Bernardo Corradi, che è entrato nello staff dopo il ruolo da selezionatore nella Nazionale italiana Under 20. A completare lo staff ci sono gli uomini di fiducia: Marco Landucci e Aldo Dolcetti, due figure storiche e fondamentali. Per Allegri, infatti, avere uno staff esperto e affiatato è essenziale per osservare i dettagli e plasmare una squadra e un gruppo solido.