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Kean, ecco il primo passo del Milan: nome caldo per l’estate. E c’è un piano

Calciomercato Milan, Kean: contatti con l'agente. Il Diavolo prepara il piano
Calciomercato Milan, il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto sulle mosse dei rossoneri in attacco in particolare su Moise Kean. Ecco i dettagli da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, continuano le voci sul futuro del club rossonero in vista di una sessione estiva che si preannuncia molto calda per il Diavolo. La squadra di Massimiliano Allegri avrà bisogno di una grande prima punta per rinforzare l'attacco in vista di una probabile partecipazione alla Champions League. Uno dei nomi più caldi resta quello di Moise Kean della Fiorentina. Ne parla il giornalista Nicolò Schira su 'YouTube'.

Calciomercato Milan, il punto di Schira su Kean

"Il Milan punta forte su Moise Kean, piovono conferme. I rossoneri hanno mandato i proprio scout a seguirlo e hanno già parlato con il suo agente a Lucci e stanno studiando la strategia. Piace tanto e a tanti in dirigenza, è italiano e per le liste sarebbe interessante. Allegri lo ha allenato, lo stima molto e crede che possa diventare un attaccante top".

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Schira aggiunge dettagli economici: "Il Milan non pagherà mai la clausola rescissoria da 62 milioni, ma punta su un'offerta da 35-40 milioni con magari una contropartita tecnica. Va struttura e sviluppata la trattativa. Alla Fiorentina continua a piacere Camarda. Kean sarà uno dei nomi molto caldi per l'attaccante del Milan".

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