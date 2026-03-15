Calciomercato Milan, Kean: contatti con l'agente. Il Diavolo prepara il piano

Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio
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Schira aggiunge dettagli economici: "Il Milan non pagherà mai la clausola rescissoria da 62 milioni, ma punta su un'offerta da 35-40 milioni con magari una contropartita tecnica. Va struttura e sviluppata la trattativa. Alla Fiorentina continua a piacere Camarda. Kean sarà uno dei nomi molto caldi per l'attaccante del Milan".
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