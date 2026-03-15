Calciomercato Milan, Kean: contatti con l'agente. Il Diavolo prepara il piano

"Il Milan punta forte su Moise Kean, piovono conferme. I rossoneri hanno mandato i proprio scout a seguirlo e hanno già parlato con il suo agente a Lucci e stanno studiando la strategia. Piace tanto e a tanti in dirigenza, è italiano e per le liste sarebbe interessante. Allegri lo ha allenato, lo stima molto e crede che possa diventare un attaccante top".