Milan, domani i rossoneri tornano in campo contro la Lazio. Questo un estratto delle parole di Allegri: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va. La forza che dobbiamo avere noi è comunque di lavorare in totale serenità senza esaltarsi o deprimersi in base ai momenti. Il Milan sta facendo un percorso buono. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno obiettivo e ripeto: una cosa buona che abbiamo fatto è di arrivare a marzo per giocarci i nostri obiettivi. Adesso ci sono le partite che contano". Ecco le top news da Pianeta Milan del 14 marzo 2026: le ultime novità su Jackson e Lewandowski, il retroscena su Tonali e le novità su Santiago Gimenez. PROSSIMA SCHEDA>>>