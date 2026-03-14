Milan, domani i rossoneri tornano in campo contro la Lazio. Questo un estratto delle parole di Allegri: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va. La forza che dobbiamo avere noi è comunque di lavorare in totale serenità senza esaltarsi o deprimersi in base ai momenti. Il Milan sta facendo un percorso buono. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno obiettivo e ripeto: una cosa buona che abbiamo fatto è di arrivare a marzo per giocarci i nostri obiettivi. Adesso ci sono le partite che contano". Ecco le top news da Pianeta Milan del 14 marzo 2026: le ultime novità su Jackson e Lewandowski, il retroscena su Tonali e le novità su Santiago Gimenez. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan, rivelazione Lewandowski. Retroscena su Tonali. Torna Gimenez? Spunta Jackson
Milan, le parole di Allegri su Gimenez in vista della Lazio. Lewandowski parla del futuro. Spunta Jackson. Retroscena su Sandro Tonali. Ecco le top news del 14 marzo 2026 da Pianeta Milan
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