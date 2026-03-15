Calciomercato Milan, Tare: 'Ecco cosa posso dire su Kean'

Nel pre-gara di Lazio-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha parlato anche di alcune voci di calciomercato, in particolare quelle legate a Kean
Da una decina di minuti è cominciato l'atteso Lazio-Milan, big match della 29^ giornata di Serie A allo stadio 'Olimpico' di Roma. La partita è di vitale importanza per i rossoneri per due motivi. Intanto per blindare il posto in Champions League allungando sulla Juventus quinta a +10. Ma poi, anche per il discorso Scudetto. Dopo il pareggio di ieri pomeriggio dell'Inter di Chivu contro l'Atalanta, i rossoneri potrebbero accorciare a -5 dai nerazzurri e riaprire in modo definitivo la lotta per il titolo.
Mentre l'attenzione è massima per il presente e le prossime gare di campionato, sono sempre più insistenti le voci di mercato relative al prossimo anno. In particolare, in vista della stagione 26-27, si parla tanto di Moise Kean come obiettivo principale per l'attacco del futuro rossonero. A proposito della punta azzurra, si è espresso anche il Direttore Sportivo del Milan Igli Tare nel prepartita di 'DAZN'. Ecco, di seguito, le sue parole su Kean.