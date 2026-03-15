Lazio-Milan di Serie A 1-0: biancocelesti avanti con Isaksen | Live News

Alle ore 20:45, a Roma, c'è Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale

Redazione 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 21:15)

LAZIO 0-0 MILAN

27' GOL LAZIO Isaksen riceve palla, salta Estupinan e manda la palla in rete 23' OCCASIONE MILAN Su rimpallo, Estupinan anticipa Isaksen e prova il colpo di testa: fuori di poco 20' Momento in cui il Milan prova a rompere la difesa dei biancocelesti 11' Traversa clamorosa di Isaksen 10' OCCASIONE MILAN Su un azione manovrata, Pavlovic prende palla, dribbla un avversario e prova il tiro in porta: fuori 2' OCCASIONE LAZIO Primo squillo dei bianco celesti con Dele-Bashiru: para Maignan 1' Tutto pronto all'Olimpico: inizia Lazio-Milan! Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Milan! LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45.

+++ LAZIO-MILAN LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++

Stefano Pioli, ex allenatore sia della Lazio sia del Milan, è presente allo stadio 'Olimpico' di Roma per assistere al match di stasera

Il Milan punta al terzo clean sheet consecutivo nella sfida contro la Lazio: ecco da quanto tempo non succede

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Le parole di Giuseppe Pancaro, grande doppio ex, sul match di stasera

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Milan, perché si punta Jackson e la mossa per Kean. Maldini nel destino e l'esempio Tonali da seguire. Ecco le notizie più importanti da Pianeta Milan del 15 marzo 2026

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Lazio-Milan, la zampata di Tonali nel 2022 fu decisiva per lo Scudetto dei rossoneri. Quella grinta e quella voglia sono un esempio da seguire. Ecco la nostra analisi

Lazio-Milan, Massimiliano Allegri sceglie Jashari e non Ricci per sostituire l'assente Adrien Rabiot. E c'è un motivo chiaro. Ecco la nostra analisi

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato in vista della partita di questa sera tra la Lazio e il Milan con il sogno Scudetto vivo. Ecco le sue parole su 'YouTube'

Lazio-Milan, probabili formazioni: emergenza per Sarri, zero dubbi per Massimiliano Allegri che ha scelto le ultime riserve. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'

Lazio-Milan, Daniel Maldini dovrebbe giocare da prima punta titolare nella sfida cruciale di questa sera all'Olimpico. Altro incrocio. Ecco la nostra analisi

Lazio-Milan, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha avvisato il Diavolo in vista della partita di questa sera all'Olimpico. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.