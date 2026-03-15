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Lazio-Milan di Serie A 1-0: biancocelesti avanti con Isaksen | Live News

Lazio-Milan di Serie A, la partita dell'Olimpico in diretta | Live News
Alle ore 20:45, a Roma, c'è Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale
Redazione

15/03/2026 - 20:45
LAZIO
0-0
MILAN
27'
goal

GOL LAZIO 

Isaksen riceve palla, salta Estupinan e manda la palla in rete

23'
occasione

OCCASIONE MILAN

Su rimpallo, Estupinan anticipa Isaksen e prova il colpo di testa: fuori di poco

20'

Momento in cui il Milan prova a rompere la difesa dei biancocelesti

11'
traversa

Traversa clamorosa di Isaksen

10'
occasione

OCCASIONE MILAN 

Su un azione manovrata, Pavlovic prende palla, dribbla un avversario e prova il tiro in porta: fuori

2'
occasione

OCCASIONE LAZIO

Primo squillo dei bianco celesti con Dele-Bashiru: para Maignan

 

1'
inzio-match

Tutto pronto all'Olimpico: inizia Lazio-Milan!

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Milan!

 

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45

+++ LAZIO-MILAN LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++

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LAZIO-MILAN, IL PARERE DI PELLEGATTI

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LAZIO-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI 

Lazio-Milan, probabili formazioni: emergenza per Sarri, zero dubbi per Massimiliano Allegri che ha scelto le ultime riserve. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'

LAZIO-MILAN, OCCHIO ALL'EX MALDINI

Lazio-Milan, Daniel Maldini dovrebbe giocare da prima punta titolare nella sfida cruciale di questa sera all'Olimpico. Altro incrocio. Ecco la nostra analisi

LAZIO-MILAN, IL PARERE DI CAPELLO

Lazio-Milan, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha avvisato il Diavolo in vista della partita di questa sera all'Olimpico. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

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