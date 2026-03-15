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Lazio-Milan di Serie A 1-0: biancocelesti avanti con Isaksen | Live News
GOL LAZIO
Isaksen riceve palla, salta Estupinan e manda la palla in rete
OCCASIONE MILAN
Su rimpallo, Estupinan anticipa Isaksen e prova il colpo di testa: fuori di poco
Momento in cui il Milan prova a rompere la difesa dei biancocelesti
Traversa clamorosa di Isaksen
OCCASIONE MILAN
Su un azione manovrata, Pavlovic prende palla, dribbla un avversario e prova il tiro in porta: fuori
OCCASIONE LAZIO
Primo squillo dei bianco celesti con Dele-Bashiru: para Maignan
Tutto pronto all'Olimpico: inizia Lazio-Milan!
Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Milan!
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45.
Stefano Pioli, ex allenatore sia della Lazio sia del Milan, è presente allo stadio 'Olimpico' di Roma per assistere al match di stasera
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+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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