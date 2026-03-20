Milan, i rossoneri torneranno in campo domani contro il Torino. Per la squadra di Allegri una partita importante: mancano sempre meno partite al termine della stagione e vincere sarebbe fondamentale per la corsa alla Champions League. Ecco le top news da Pianeta Milan del 20 marzo 2026: Tonali torna? La speranza per Theo Hernandez. Nuovo nome per l'attacco rossonero in vista del calciomercato estivo. Le ultime novità sugli infortuni. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan, l’annuncio: “Tonali torna”. Speranza Theo Hernandez. Arriva Castro? Gli infortuni
Milan, ecco le top news di giornata da Pianeta Milan: le voci su Theo Hernandez e Tonali. Spunta Santiago Castro e gli infortuni. Le notizie del 20 marzo 2026
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