Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, tre top club su Tonali: il Newcastle chiede una cifra shock per la cessione

CALCIOMERCATO

Calciomercato, tre top club su Tonali: il Newcastle chiede una cifra shock per la cessione

Calciomercato, tre top club su Tonali: il Newcastle chiede una cifra shock per la cessione
Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000 che è stato punto di forza del Milan dal 2020 al 2023, potrebbe lasciare il Newcastle dopo tre stagioni in cambio di una cifra davvero molto elevata. Le ultime news dell'esperto Nicolò Schira
Daniele Triolo Redattore 

Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000, è stato un punto di forza del Milan per tre stagioni, dal 2020 al 2023. Il numero 8 della Nazionale Italiana, con la maglia rossonera, ha totalizzato 130 partite, segnato 7 gol, fornito 13 assist e vinto lo Scudetto del 2022. Il 30 luglio 2023, quindi, la cessione al Newcastle per circa 61 milioni di euro, più 4 di bonus e il 10% di un'eventuale, futura rivendita.

Calciomercato, l'ex Milan Tonali via da Newcastle? Potrebbe però restare in Inghilterra

—  

La sua prima stagione nei 'Magpies', per le note vicende extra-campo (squalifica di 10 mesi per aver scommesso su eventi sportivi, incluse partite di calcio, su piattaforme illegali), è durata poco ed è stata dura. Da lì, però, è stato un crescendo. Finora, con i 'Geordies' del manager Eddie Howe, Tonali ha disputato 104 gare, segnato 10 gol e fornito 10 assist.

LEGGI ANCHE

Diventando uno dei centrocampisti più forti in circolazione nel calciomercato internazionale. Tanto che, secondo quanto riferito da Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, ci sono già tre top club di Premier League pronti a fare carte false per acquistarne il cartellino nella prossima sessione estiva.

"Arsenal, Manchester City e Manchester United sono in corsa per provare a prendere Sandro Tonali nella finestra estiva di calciomercato - ha scritto infatti Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Il Newcastle chiede 100 milioni di euro per vendere il centrocampista".

LEGGI ANCHE: Leão assente per infortunio in Milan-Torino: oggi gli esami. Chi al suo posto? Allegri sorprende tutti >>>

Schira, contestualmente, ha dato anche un possibile indizio sul club che, più di tutti, potrebbe essere in vantaggio nel duello tutto inglese per mettere le mani su Tonali: "È stato già avvicinato dall'Arsenal nello scorso mese di febbraio, come rivelato in esclusiva", ha commentato il giornalista sportivo. Tonali, dunque, verso i 'Gunners' per una cifra shock? Staremo a vedere. Quel che è certo è che il Milan non può far altro che mangiarsi le mani.

Leggi anche
Calciomercato, quale futuro per Musah? Tra Milan e Atalanta, ecco la soluzione
Calciomercato Milan, Tare sorride: il colpo in casa Real Madrid è davvero possibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA