" Arsenal , Manchester City e Manchester United sono in corsa per provare a prendere Sandro Tonali nella finestra estiva di calciomercato - ha scritto infatti Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Il Newcastle chiede 100 milioni di euro per vendere il centrocampista".

Schira, contestualmente, ha dato anche un possibile indizio sul club che, più di tutti, potrebbe essere in vantaggio nel duello tutto inglese per mettere le mani su Tonali: "È stato già avvicinato dall'Arsenal nello scorso mese di febbraio, come rivelato in esclusiva", ha commentato il giornalista sportivo. Tonali, dunque, verso i 'Gunners' per una cifra shock? Staremo a vedere. Quel che è certo è che il Milan non può far altro che mangiarsi le mani.