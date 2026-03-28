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CONFERENZA STAMPA

Dalic su Modric e la Nazionale: “Sa cosa farà e come proseguirà. E’ il nostro capitano”

Dalic su Modric e la Nazionale: “Sa cosa farà e come proseguirà. E’ il nostro capitano” - immagine 1
Zlatko Dalic, CT della Nazionale croata, ha voluto parlare in conferenza stampa del futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Nazionale croata, ha voluto rilasciare alcune parole in conferenza stampa sul futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero, con la Nazionale. Ecco, di seguito, le parole riportate da Sportske Novosti...

Milan, Dalic su Modric

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Le parole del CT Dalic su Luka Modric: «Se Modric giocherà ancora in Nazionale dopo il Mondiale? Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose».

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Oltre al suo futuro con la Nazionale, resta da capire anche quello al Milan. Il croato ha la possibilità di rimanere un altro anno con i rossoneri. La decisione arriverà solamente a fine campionato: resterà in rossonero giocando la Champions oppure cambierà maglia?

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