Zlatko Dalic, CT della Nazionale croata, ha voluto parlare in conferenza stampa del futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan
Zlatko Dalic, commissario tecnico della Nazionale croata, ha voluto rilasciare alcune parole in conferenza stampa sul futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero, con la Nazionale. Ecco, di seguito, le parole riportate da Sportske Novosti...
Milan, Dalic su Modric
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Le parole del CT Dalic su Luka Modric: «Se Modric giocherà ancora in Nazionale dopo il Mondiale? Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose».