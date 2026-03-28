Milan, Dalic su Modric

Le parole del CT Dalic su Luka Modric: «Se Modric giocherà ancora in Nazionale dopo il Mondiale? Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose».