"Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l'Everest. Ci giochiamo tanto. Il formicolio oggi lo avevamo tutti, anche io Buffon e il presidente. Fantasmi sì, ma ora ci manca l'ultima partita per completare l'opera". Queste le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo la vittoria dell' Italia contro l'Irlanda del Nord . Nel suo intervento anche un retroscena su Sandro Tonali (ecco l'estratto da Tuttomercatoweb).

"Se la portava a Coverciano mi preoccupavo... Conosco la storia, quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, una chiamata che mi sorprese. Io ero al Napoli, provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. Negli anni il rapporto tra noi è proseguito, c'è stata sempre stima reciproca. Sandro è un giocatore completo, io sapevo fare solo una cosa mentre lui sa fare più cose". Tonali è stato decisivo con il gol che ha sbloccato la gara. Martedì la gara decisiva per entrare ai Mondiali in caso della Bosnia.