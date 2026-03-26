Italia-Irlanda del Nord termina 2-0: decisivi Tonali e Kean. E ora...

Italia, si parte bene. Gli Azzurri battono 2-0 l'Irlanda del Nord a Bergamo e aspettano la vincente tra Galles e Bosnia

L'Italia parte bene nella sua avventura per la qualificazione ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Questa sera la Nazionale Italiana del C.t. Gennaro Gattuso ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff disputata a Bergamo.

Italia-Irlanda del Nord 2-0: decisivi Tonali e Kean

Dopo un primo tempo non semplice, la Nazionale porta a casa la vittoria nel secondo tempo. Al rientro dall'intervallo, lo spirito degli azzurri è completamente diverso e in campo si traduce con maggiore aggressività e fiducia. Dopo due occasioni non sfruttate dalle punte azzurre, ci pensa l'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali a portare in vantaggio l'Italia. Gran gol il suo: destro al volo dal limite dell'area che non lascia scampo al portiere.