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Chi ben comincia… Italia-Irlanda del Nord finisce 2-0: decisivi Tonali e Kean. Ora testa alla finale

Italia-Irlanda del Nord termina 2-0: decisivi Tonali e Kean. E ora...
Italia, si parte bene. Gli Azzurri battono 2-0 l'Irlanda del Nord a Bergamo e aspettano la vincente tra Galles e Bosnia
Redazione

L'Italia parte bene nella sua avventura per la qualificazione ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Questa sera la Nazionale Italiana del C.t. Gennaro Gattuso ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff disputata a Bergamo.

Italia-Irlanda del Nord 2-0: decisivi Tonali e Kean

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Dopo un primo tempo non semplice, la Nazionale porta a casa la vittoria nel secondo tempo. Al rientro dall'intervallo, lo spirito degli azzurri è completamente diverso e in campo si traduce con maggiore aggressività e fiducia. Dopo due occasioni non sfruttate dalle punte azzurre, ci pensa l'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali a portare in vantaggio l'Italia. Gran gol il suo: destro al volo dal limite dell'area che non lascia scampo al portiere.

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Al minuto 80 ancora Tonali protagonista, questa volta con l'assist per il 2-0 azzurro siglato da Moise Kean, oggetto dei desideri del Milan per il prossimo anno. La punta viola addomestica bene il pallone e segna il secondo gol del match che manda l'Italia in finale. Da capire nei prossimi minuti se contro il Galles o la Bosnia, col risultato attualmente fermo sull'1-1.

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