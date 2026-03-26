Italia-Irlanda del Nord termina 2-0: decisivi Tonali e Kean. E ora...

Milan Futuro, dalla retrocessione alla rinascita: così l’Under 23 rossonera si è rilanciata in Serie D
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Al minuto 80 ancora Tonali protagonista, questa volta con l'assist per il 2-0 azzurro siglato da Moise Kean, oggetto dei desideri del Milan per il prossimo anno. La punta viola addomestica bene il pallone e segna il secondo gol del match che manda l'Italia in finale. Da capire nei prossimi minuti se contro il Galles o la Bosnia, col risultato attualmente fermo sull'1-1.
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