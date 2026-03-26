Italia-Irlanda del Nord, l'ex Milan Tonali sblocca la gara!

Si sblocca il risultato alla 'New Balance Arena' di Bergamo. L'Italia passa in vantaggio nella semifinale playoff per i prossimi Mondiali in USA, Canada e Messico. A segnare per la Nazionale guidata dal C.t. Gennaro Gattuso ci ha pensato l'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali .

Dopo un primo tempo in cui la Nazionale Italiana sembra aver sofferto la pressione del match con l'Irlanda del Nord, gli Azzurri sono rientrati in campo con uno spirito completamente diverso, con la voglia di andare a fare gol per sbloccare il match e scacciare via i brutti pensieri. Il gol di Tonali è arrivato al minuto 56, dopo che l'Italia è andata vicina al gol in due occasioni. Prima con Mateo Retegui, poi con un bel destro di Kean. Peraltro, da sottolineare il bel gesto tecnico dell'ex Milan sul gol: pallone ribattuto dalla difesa arriva al limite dell'aria e Tonali lo trasforma in gol con un destro al volo bellissimo. Sandro è un orgoglio italiano, ma anche rossonero.