Gattuso ha scelto: ecco le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord

Milan Futuro, dalla retrocessione alla rinascita: così l’Under 23 rossonera si è rilanciata in Serie D
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IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Lyons, Reid, Magennis, Brown. All. O'Neill
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