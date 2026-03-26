Gattuso ha scelto: ecco le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord

Sono da poco ufficiali le scelte di Gattuso e O'Neill per Italia-Irlanda del Nord. Il match, semifinale playoff per i prossimi Mondiali in USA, andrà in scena alle 20:45 dalla 'New Balance Arena' di Bergamo e rappresenta un vero e proprio dentro o fuori per gli Azzurri. Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi della vigilia e conferma la coppia d'attacco Kean-Retegui. A centrocampo ci sarà l'ex Milan Tonali chiamato a guidare i suoi alla vittoria. Ecco, quindi, le scelte per il match di questa sera.