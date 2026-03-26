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Italia-Irlanda del Nord, ecco le formazioni ufficiali: Gattuso conferma la coppia Kean-Retegui

Gattuso ha scelto: ecco le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord
Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord, playoff per i prossimi Mondiali in USA. Gattuso conferma Kean e Retegui
Redazione

Sono da poco ufficiali le scelte di Gattuso e O'Neill per Italia-Irlanda del Nord. Il match, semifinale playoff per i prossimi Mondiali in USA, andrà in scena alle 20:45 dalla 'New Balance Arena' di Bergamo e rappresenta un vero e proprio dentro o fuori per gli Azzurri. Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi della vigilia e conferma la coppia d'attacco Kean-Retegui. A centrocampo ci sarà l'ex Milan Tonali chiamato a guidare i suoi alla vittoria. Ecco, quindi, le scelte per il match di questa sera.

Italia-Irlanda del Nord: ecco le formazioni ufficiali

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ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Esposito, Cristante, Frattesi, Gatti, Scalvini. All. Gattuso

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IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Lyons, Reid, Magennis, Brown. All. O'Neill

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